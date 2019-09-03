«Сибиряк» потребовал с СФУ почти 80 млн рублей

Строительная компания «Сибиряк» бизнесмена Владимира Егорова потребовала взыскать с Сибирского федерального университета в Красноярске более 79,3 млн руб. за дополнительные работы при достройке многофункционального комплекса вуза. Об этом сообщает пресс-служба краевого арбитражного суда.

Как писал “Ъ”, в конце 2017 года стороны заключили госконтракт стоимостью 733,57 млн руб. на достройку многофункционального комплекса СФУ, предназначенного для учебных занятий, тренировок и спортивных соревнований. Изначально контракт на 1,2 млрд руб. был заключен в августе 2016 года с ООО «НСК», но позднее его расторгли из-за срыва графика выполнения работ. «Сибиряк» должен был достроить объект, в том числе возвести несущие конструкций, выполнить отделочные работы и пр. Объект достраивали в рамках подготовки к зимней Универсиаде-2019 в Красноярске.

Согласно иску «Сибиряка», по этому контракту потребовалось выполнить дополнительные работы, неучтенные проектной документацией. «Сторонами были согласованы объем и содержание дополнительных работ, а также их стоимость. Указанные работы были выполнены истцом, однако заказчик от подписания актов приемки дополнительных работ немотивированно уклоняется»,— рассказали в пресс-службе арбитража. Исковое заявление пока не принято в производство.

О подготовке к Универсиаде — в материале “Ъ-Сибирь” «Спортивное наследство»

Илья Галагуз