КамАЗ «очень существенно» не выполнил бизнес-план по экспорту машин

За семь месяцев этого года у КамАЗа «очень существенно» не выполнен бизнес-план по экспорту автомобилей. Об этом в интервью «Прайму» рассказал гендиректор автоконцерна Сергей Когогин. Он утверждает, что по итогам года экспорт КамАЗа ожидается между 5 и 6 тыс. авто.

По словам господина Когогина, невыполнение плана по экспорту машин связано с возможностями отгрузки. К примеру, в Туркменистан нужно было доставить 250 машин. Но им пришлось стоять 20 дней в Астрахани, поскольку уровень Каспия не давал возможности зайти парому.

Напомним, что в 2019 году КамАЗ планировал отправить на экспорт порядка 6 тыс. машин. Однако за шесть месяцев этого года удалось экспортировать лишь 927 единиц.

При этом на этот год уже подписаны крупные контракты, по которым КамАЗ намерен работать. В частности, начались поставки в Туркменистан, куда планируют экспортировать почти 1 тыс. машин в год. Кроме того, идет отгрузка автомобилей в Узбекистан, где объем продаж определяется возможностями КамАЗа по поставке машинокомплектов (SKD). Также автоконцерн активно работает над поставками во Вьетнам, куда отправляются около 300-500 единиц техники. А в Казахстан планируется отправить порядка 1,5 тыс. машин.

"Ъ-Казань"