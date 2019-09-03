Новосибирцы, которых выселяет Минобороны, провели пикеты у полпредства

Жители поселка Пашино в Калининском районе Новосибирска, которых Минобороны России выселяет из служебных квартир, провели во вторник серию одиночных пикетов около здания сибирского полпредства президента. Об этом “Ъ-Сибирь” рассказала одна из участниц акции Наталья Романова.

По словам собеседницы, возле здания стояло не более 15 человек. Жители поселка вышли с плакатами «Защитите, не выселяйте», «Минобороны, не делайте людей бомжами» и др. «Представитель полпредства пообещал нам разобраться в этой ситуации, обратить внимание на выселение людей судебных приставов и прокуратуры. Все равно это процесс небыстрый, пока прокурор выйдет с протестом. Это замет немало времени»,— сказал другой участник акции Владимир Скубак.

Напомним, 26 августа жители Пашино выходили на митинг с требованием не выселять людей из квартир. Один из организаторов тогда пояснил, что три года назад Минобороны России выпустило внутренний приказ. Согласно документу, квартирам на территории поселка Гвардейский в черте Пашино присвоен статус служебных. Позже ведомство начало подавать иски о выселении.

Юлия Сасевич