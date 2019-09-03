Стало известно состояние пострадавшего при обрушении насосной станции в Новосибирске

Состояние рабочего, выжившего при обрушении стены реконструируемой насосной станции в Ленинском районе Новосибирска, оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщил начальник областного главка МЧС России Виктор Орлов на совещании в региональном правительстве во вторник.

В настоящее время работы по реконструкции здания насосной станции приостановлены из-за проведения следственных действий. Присутствующий на совещании мэр Анатолий Локоть попросил ускорить доступ рабочих на станцию, чтобы продолжить реконструкцию.

Напомним, стена двухэтажной насосной станции обрушилась днем 28 августа. Трое человек погибли под завалами, одного удалось спасти. По предварительным данным, при реконструкции здания, принадлежащего Сибирской генерирующей компании, произошло сползание грунта и обрушение стены. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекших смерть двух и более человек.

Подробнее об инциденте — читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Губительная станция»

Юлия Сасевич