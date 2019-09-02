Появилась новая схема обмена украинских заключенных на российских

При обмене украинских заключенных на российских может быть использована новая схема, сообщили “Ъ” источники, близкие к переговорному процессу. Согласно новой схеме, осужденные будут помилованы президентскими указами, а подследственных по договоренности отправят на Украину и в Россию с копиями их уголовных дел, а за преступления осудят заочно. Источник “Ъ” полагает, что проблемы первоначальной договоренности возникли из-за того, что стороны не смогли прийти к соглашению о юридических основаниях освобождения и передачи друг другу заключенных.

Изначально, исходя из положений Уголовно-процессуального кодекса и международного принципа взаимности, предполагалось просто отправить 24 украинских моряков вместе с материалами расследования на Украину. После консультаций со следователями ФСБ, которые ведут расследование, и надзирающими за ними прокурорами в передачу было решено внести коррективы.

Как сообщал “Ъ”, переговоры об обмене задержанными и осужденными между двумя странами начались после первого телефонного разговора Владимира Путина и Владимира Зеленского, состоявшегося в середине июля. К концу августа в московском СИЗО «Лефортово» были собраны около 30 граждан Украины, как уже осужденных за преступления в России, так и находящихся под следствием за них.

О новом варианте обмена заключенными читайте в материале “Ъ” «Украинских моряков готовят к заочному процессу».