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Фото: Вадим Китаев / Коммерсантъ   |  купить фото

Запрятанное хотят сделать запретным»

Книга Вахита Имамова об истории татар может быть признана экстремистской

Коммерсантъ (Казань) от

В Татарстане могут признать экстремистской книгу члена местного Союза писателей Вахита Имамова «Запрятанная история татар». При описании восстаний поволжских народов в царские времена в ней автор использовал слова «русское иго», «колонизаторы» и «каратели». Процесс по данному произведению вчера начался в Верховном суде республике: он закрыт от слушателей и СМИ «в связи с необходимостью сохранения охраняемой законом тайны». Сам господин Имамов называет разбирательство в суде «абсурдным», заявляя, что использовал в своей книге лишь исторические термины. В писательском сообществе Татарстана опасаются, что таким образом пытаются «запретить историю нерусских народов».


Вчера Верховный суд Татарстана начал рассматривать иск о признании экстремисткой книги Вахита Имамова «Запрятанная история татар» («Яшерелгн тарих»). «Дело приостановлено. Назначена психолого-лингвистическая экспертиза»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе суда. Представитель господина Имамова, адвокат Руслан Нагиев уточнил “Ъ”, что сам ходатайствовал об экспертизе. От дальнейших комментариев он отказался, пояснив, что дал «подписку о неразглашении». Сам судебный процесс закрыт от СМИ и слушателей «в связи с необходимостью сохранения охраняемой законом тайны», сказали “Ъ” в суде.

Сам Вахит Имамов сообщил, что иск был подан неким «гражданином Решитским», который проживает в Нижнем Новгороде. «Я считаю, это вымышленный человек»,— сказал писатель “Ъ”. Он полагает, что на него хотят оказать давление. «Кого-то сильно задело, что я собираюсь издавать собрание сочинений в шести томах. Союз писателей выдвинул меня на соискание почетного звания “Народный писатель Республики Татарстан“»,— отметил он.

Вахит Имамов является членом Союза писателей республики, с 2015 года является главным редактором газеты «Мдни омга» (учреждена принадлежащим правительству республики АО «Татмедиа»). В 2014 году господин Имамов награжден госпремией Татарстана имени Габдуллы Тукая за исторический роман «Утлы дала» («Огненная степь»).

Книга «Запрятанная история татар» была написана Вахитом Имамовым в 1993 году. Она основана на документальных источниках о «национально-освободительной борьбе татарского народа в XVI–XVIII веках» после падения Казанского ханства. В книге указывается, что она выпущена «при спонсорстве братьев Рафиса и Нафиса Кашаповых» (оба брата сейчас находятся в эмиграции, Рафис Кашапов ранее отбыл три года в колонии за публикации против присоединения Крыма к России). По словам господина Имамова, книгу перевели на 12 языков. Она рекомендуется автором как «дополнительное пособие по истории родного края».

«Якобы я в своей книге употреблял слова, которые задевают русских: “русское иго“, “колонизаторы“, “каратели”. Но ведь я не новичок в применении этих слов»,— говорил Вахит Имамов в интервью телеканалу ТНВ. Писатель указывал, что подобные термины «применял и великий Карамзин, и Худяков, и остальные авторы, которые писали о восстаниях»: «Все они уже усопшие, а я живой. Моя вина в том, что я живой». В беседе с “Ъ” господин Имамов процесс назвал «абсурдным»: «В течение 25 лет не было никаких претензий к моей книге».

В поддержку Вахита Имамова выступает оппозиционный властям Всетатарский общественный центр (ВТОЦ). «Очень интересно, что за экстремизм смогли найти в исторической книге, изданной в 1993 году? Да, в средние века все воевали со всеми, в том числе предки современных русских и татар. И что теперь, нельзя писать об этом?» — говорится в заявлении организации. Во ВТОЦ считают, что такой «суд над книгой» нарушает «право свободно выражать свое мнение», которое закреплено в Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Член Союза писателей Татарстана и Татарского «ПЕН-центра» Ркаил Зайдулла сообщил “Ъ”, что коллеги Вахита Имамова направили в суд информацию о его книге. «Никакого экстремизма и крамолы в его книге нет. Там рассказывается о восстаниях народов Поволжья против царизма до конца XVIII века. Все термины, которые употребляются, можно встретить у историков»,— говорит писатель. Он воспринимает судебный процесс как попытку «запретить историю»: «Это похоже на показательный процесс, как в сталинские времена, чтобы не вспоминали об истории нерусских народов. Но историю не запретишь, все равно все выйдет наружу»,— заключил господин Зайдулла.

Кирилл Антонов


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