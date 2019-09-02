Судебная афиша и полицейский рейтинг

В течение месяца после двух больших несанкционированных акций протеста в Москве, завершившихся задержанием нескольких сотен человек, в социальных сетях возникли либо получили развитие несколько проектов, направленных на помощь задержанным и общественный аудит полиции. Создавались они как на широко известных правозащитных платформах, так и в сообществах людей, до сих пор не имевших опыта взаимодействия в этой сфере. Корреспонденты “Ъ” проверили, как работают некоторые из связанных с митингами сетевых проектов.

Волонтеры проекта «Арестанты 212» (@case212), созданного после ареста первых обвиняемых в массовых беспорядках 27 июля, помогали передавать арестованным вещи первой необходимости и поддерживали их в ходе судебных заседаний. Правозащитница Александра Крыленкова рассказала “Ъ”, что «обычно отношения с представителями власти» у волонтеров «ровные»: «Специально нам никто не мешает». По словам координаторов, группа первоначально образовалась из друзей обвиняемых Егора Жукова, Алексея Миняйло, Даниила Конона; вскоре к ним присоединились сочувствующие. Сейчас в проекте 26 «основных» волонтеров и «несколько сотен индивидуальных». Все расходы, по словам госпожи Крыленковой, несут участники группы. В середине августа правозащитники сообщили о запуске сайта delo2012, но он на момент сдачи материала не функционировал.

Для помощи попавшим в отделение или спецприемник был создан при участии журналиста Елизаветы Нестеровой проект «Передачи»: в московской группе насчитывалось почти 3,5 тыс. участников. Чаще всего передавали подушки, питание, в том числе для людей с особыми пищевыми потребностями, футболки и галантерею, сладости, супы быстрого приготовления, сигареты, зубные щетки. В чате закреплено сообщение: «Тут не организуются митинги и пикеты, призывы и рекламу удаляем».

Создатели и авторы существующего с 2017 года проекта «Карта полиции» напомнили о нем в связи с массовыми задержаниями в Москве 27 июля и 3 августа. По их словам, ресурс можно сравнить с сервисами бронирования отелей или площадок для обсуждения ресторанов, где пользователи оставляют свои отзывы о месте, в котором побывали. «Карта полиции» задумана как интерактивный справочник о подразделениях МВД, где нужное отделение или участковый опорный пункт можно найти с помощью карты или поисковой строки. Пользователь видит адрес и контакты объекта, данные о руководстве и контакты органов, куда можно обращаться в случае нарушений со стороны полицейских. Почти все то же самое можно найти и на официальном сайте МВД, но на «Карте» у побывавших в отделе есть возможность оставить отзыв, а ее создатели начали работу по рейтингованию отделений по критериям доступности и открытости. «В идеале мы могли бы регулярно предоставлять МВД обзор отзывов,— сказал “Ъ” главный координатор проекта "Карта полиции" Дмитрий Остряков.— Но это можно делать, если количество отзывов существенно. "Карта полиции" собирает "обратную связь", это независимый инструмент, отличный от того, что использует МВД на своих сайтах». По словам господина Острякова, представители полиции заявляли о своем интересе к такому формату «обратной связи». Отметим, рейтинг подразделений строится на основании итогов мониторинга Объединенной группы общественного наблюдения, но присоединиться к исследованию может каждый желающий. Пока на «карту» нанесены данные об управлениях и отделах полиции в Москве, Санкт-Петербурге и Воронеже, в ближайших планах участников — Псков, Мурманск и Сочи. При этом рейтинговые позиции в Москве определены только для части отделов на севере и западе города. На сайте проекта можно также найти ответы на наиболее часто задаваемые вопросы о взаимодействии с полицией и инструкции по правилам поведения при проверке документов, задержании, подаче заявления о преступлении, обжаловании незаконных действий сотрудников и т. д.

В начале августа с помощью социальных сетей была создана услуга вызова такси для тех, кого отпускали из отделов полиции поздно ночью, когда общественный транспорт не работает. Задержанные сообщали в чат о времени «отбытия» из отдела, волонтер вызывал такси за свой счет и предъявлял скриншот чека участникам группы. В зарегистрированном 10 августа чате насчитывалось около 400 подписчиков-доноров.

Портал «Медиазона» ведет «Афишу судов», в которой сообщается о судебных заседаниях предстоящей недели, связанных с уголовными и административными делами против участников протестов. Аналитики «Медиазоны», «ОВД-Инфо», телеграмм-канала Avtozak Live, правозащитных «Команды 29» и «Агоры» заявили о росте аудитории в течение августа. На крупных правозащитных порталах у пользователей есть возможность как поучаствовать в помощи в качестве донора или волонтера, так и получить ее в виде юридического сопровождения или недостающих средств на оплату штрафа. Активность не ограничивается темой протестов, связанных с выборами: так, журналисты Елизавета Нестерова и Илья Азар создали группу «Подельники», в которой собирались средства на выплату штрафов, присужденных участникам несанкционированного марша в поддержку Ивана Голунова 12 июня.

Политолог Екатерина Шульман отмечает готовность людей образовывать структуры взаимопомощи: «Эта координация — совершенно новая вещь».

По мнению госпожи Шульман, это говорит о высоком уровне общественного вовлечения в происходящие события.

Напомним, по итогам 27 июля и 3 августа задержаны были, по данным правозащитного портала «ОВД-Инфо», в общей сложности около 2 тыс. человек. ГУ МВД по Москве называло меньшую цифру, но в итоге в суды поступило 1915 дел об административных правонарушениях; было также возбуждено несколько уголовных дел. Последние массовые задержания произошли 10 августа в связи с попыткой части участников разрешенного митинга на проспекте Сахарова провести после его окончания несанкционированную прогулку в центре Москвы. На несанкционированном шествии 31 августа задержаны были двое участников. Новые несанкционированные акции намечены на вторник, 3 сентября.

Юлия Федотова, Мелиса Савина