Лига добавила канадского

В воскресенье стартовал очередной сезон Континентальной хоккейной лиги. При подготовке к нему КХЛ приняла целый ряд решений, которые по идее должны оказать существенное влияние на качество игры, сделав ее более динамичной и зрелищной. Эти изменения, впрочем, вряд ли произведут существенные перестановки в списке фаворитов. Самым очевидным среди них выглядит действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА.

Перед 12-м сезоном в регламенте КХЛ произошли достаточно серьезные изменения. Прежде всего они коснулись разметки площадки и правил игры. За воротами появилась трапециевидная зона, и теперь, например, выход голкипера за ее границы ближе к углам площадки будет караться малым штрафом, как и любая попытка вратаря прижать или задержать шайбу при отсутствии давления со стороны соперника, что приведет к снижению количества пауз. Кроме того, лицевую линию сдвинули к борту на 65 см, благодаря чему станет больше игры перед воротами и опасных моментов. К тому же с этого сезона будут засчитываться голы практически после любого рикошета. В частности, можно разворачивать конек с намерением переправить шайбу в ворота — главное, чтобы судьи не усмотрели очевидного удара ногой по шайбе. А еще нападающим разрешено находиться в площади ворот и даже забивать оттуда, если они при этом не мешают вратарю.

Предполагается, что росту результативности будет способствовать и переход нескольких клубов на канадские площадки — они уже европейских.

Считается, что в игре на коробках шириной 26 м выше скорости, больше единоборств и бросков. К «Амуру» и «Адмиралу», которые раньше всех перестроились на энхаэловский размер, присоединились «Барыс», СКА, «Сочи» и московское «Динамо». Еще 11 команд будут выступать на финских площадках (они чуть пошире американских), и семь пока решили остаться в рамках 30-метрового «евростандарта». Сторонники классических форм уверены, что на большом льду хоккей носит более комбинационный и интеллектуальный характер. По итогам сезона КХЛ предложит вариант унификации.

По традиции масштабными были перемены в составах клубов, в том числе на тренерских позициях. Девять вступают в сезон с новыми наставниками, два из которых еще не работали в КХЛ — это канадец Крейг Мактавиш, возглавивший «Локомотив», и американец Курт Фрейзер, принявший «Куньлунь». Мактавиш — персонаж известный, с богатым опытом работы в НХЛ, но последние семь лет занимался менеджерской, а не тренерской деятельностью. А больше всего обсуждалось, конечно, возвращение в строй трехкратного обладателя Кубка Гагарина и четырехкратного победителя в номинации «Лучший тренер КХЛ» Олега Знарка. Правда, сейчас команда ему досталась скромная — «Спартак», с которой трудно будет горы свернуть. С другой стороны, нынешняя ситуация чем-то напоминает ту, что была у Знарка в ХК МВД, который он вывел в финал Кубка Гагарина в 2010 году.

Никаких перемен пока не наблюдается только в списке претендентов на Кубок Гагарина.

Тем более что жесткий потолок зарплат в размере 900 млн руб. будет введен лишь в следующем сезоне, а в этом действует «мягкий» — 800 млн руб. и 30% штрафа за его превышение, поэтому богатые клубы по-прежнему могут почти ни в чем себе не отказывать. Впрочем, группу фаворитов условно следует разделить по принципу «ЦСКА и другие» — слишком выделяются армейцы на фоне конкурентов. Чемпионский состав они практически полностью сохранили — ушли лишь защитник Михаил Пашнин, нападающие Грег Скотт и Янник Хансен, которые погоду не делали. А учитывая, что удалось забрать из «Виннипег Джетс» защитника Богдана Киселевича и привлечь форварда «Ак Барса» Иржи Секача, теперь ЦСКА должен быть еще сильнее.

На Западе основным соперником действующего обладателя Кубка Гагарина по-прежнему видится СКА. Но петербургские армейцы постепенно растеряли всех своих звезд, а новые не зажглись, и все сложнее становится их находить на трансферном рынке. 31-летний нападающий Йори Лехтеря из «Филадельфия Флайерс» — едва ли не лучшая находка селекционеров СКА в нынешнее межсезонье. Еще они положили глаз на одного из лучших бомбардиров прошлого play-off Йонаса Кемппайнена, его одноклубника по «Салавату Юлаеву» Владимира Ткачева и московского динамовца Дмитрия Кагарлицкого.

На Востоке селекцию с четким прицелом на Кубок Гагарина провел «Металлург». Магнитогорцы пригласили зрелых и качественных хоккеистов, укрепив все линии, а особенно нападение, вследствие чего, возможно, даже многолетнему лидеру команды Сергею Мозякину придется опуститься во второе, а то и третье звено. Безусловно, торпедовская связка Владимир Галузин—Денис Паршин и ярославский тандем Андрей Локтионов—Брэндон Козун должны добавить «Магнитке» атакующей мощи.

У остальных номинальных фаворитов свои проблемы. «Ак Барс» пытается перезагрузиться после ухода легендарного Зинэтулы Билялетдинова, пусть и собрал вполне боеспособный состав. Непонятны возможности «Салавата Юлаева». «Автомобилист» подписал контракт Павлом Дацюком наверняка в расчете на то, что форвард по прозвищу Волшебник поможет екатеринбуржцам наконец-то замахнуться на Кубок Гагарина. Но Дацюку уже 41 год. У «Авангарда» с Вячеславом Войновым и Алексеем Емелиным сейчас просто шикарный подбор исполнителей в защите, а вот передняя линия укомплектована, пожалуй, хуже. Хотя его ресурсов вполне хватило, чтобы в открывавшем сезон матче обыграть ЦСКА — 3:1.

Александр Ильин