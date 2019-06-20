Межконтинентальные спортивные лиги

В этом сезоне одной из актуальных тем в двух очень заметных для России видах спорта — хоккее и баскетболе — оставалась тема иностранного присутствия. В чемпионатах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Единой лиги ВТБ выступили 11 зарубежных клубов — больше четверти от общего числа участников этих первенств. Однако, как обычно, ни один из них не смог хотя бы обозначить борьбу за награды, которую уже несколько лет ведут исключительно отечественные команды. Впрочем, руководители обеих лиг уверены, что «экспансия», несмотря на довольно скромные результаты заграничных клубов, уже принесла и будет приносить отдачу.

Хоккей на все направления

В рейтинге проблем, интересующих тех, кто следит за КХЛ, вопрос иностранного присутствия, может быть, и не главный, но точно далеко не последний. Об этом можно судить по ожесточенности споров по его поводу на российских хоккейных форумах и по частоте появлений заметок на эту тему на медиаресурсах, хоккей активно освещающих.

«Экспансия» была одной из фишек КХЛ с момента рождения в 2008 году. В дебютном для нее сезоне в лигу были интегрированы три иностранных клуба. Все — минское и рижское «Динамо», а также астанинский «Барыс» — представляли бывшие республики Советского Союза. Однако в дальнейшем КХЛ прорвалась за его пределы. За 11 лет существования в ее первенствах сыграли в общей сложности десять заграничных клубов, представлявших восемь стран: Белоруссию, Казахстан, Латвию, Словакию, Чехию, Хорватию, Украину и Китай. При этом команд и государств, которые или официально объявляли об интересе к амбициозному проекту, когда-то намекавшему даже на попытку поконкурировать с НХЛ, или которым такое желание приписывали, было как минимум вдвое больше. В начале десятилетия, например, популярностью пользовались слухи о том, что в КХЛ собралась чуть ли не половина элитной шведской лиги.

Аргументы критиков «экспансии» очевидны. Они указывают прежде всего не на тот факт, что лишь небольшая часть клубов, о которых говорилось в контексте присоединения к лиге, в нее вошла, а на то, что и количество присоединившихся на самом деле слишком велико. Некоторые проекты оказались чрезвычайно недолговечными по разным причинам — в первую очередь финансовым — и не потянули соперничества с российскими командами, а истории с хорватским «Медвешчаком» и словацким «Слованом», в своих финальных сезонах не набиравших хоккеистов на полноценную заявку, точно не шли на пользу имиджу КХЛ. Некоторые проекты выглядели, что ли, искусственными. Так или иначе с российскими деньгами — в виде инвестиций владельцев или спонсоров — связывали значительную часть иностранных клубов, а свежайшие новости о финском «Йокерите» звучали примерно так: клуб, почти половина акций которого не так давно принадлежала Геннадию Тимченко и Роману Ротенбергу, был куплен легендой хоккея Яри Курри, а тот затем продал 40% «дочке» «Норникеля» Norilsk Nickel Harjavalta Oy. Некоторые проекты заставляли думать о том, нужны ли они вообще там, где базируются. Средняя посещаемость китайского «Куньлуня» в нынешнем сезоне, уже третьем по счету для него, составила всего 2,5 тыс. человек, и она явно не свидетельствует о том, что хоккей увлечет Китай.

Ну и есть тезис, с которым в отличие от всех остальных совсем трудно спорить. Это слишком скромные достижения клубов-легионеров. В завершившемся в мае очередном сезоне лишь два из шести — «Йокерит» и «Барыс» — прорвались в play-off. Финская команда сошла в стартовом раунде, казахстанская продержалась до второго. И в этом смысле сезон не особенно диссонировал с предыдущими. Единственный настоящий прорыв в исполнении иностранного клуба был зафиксирован в КХЛ пять лет назад: в 2014 году пражский «Лев» добрался до финала Кубка Гагарина, в котором уступил магнитогорскому «Металлургу». Если оставить его успех за скобками, то потолком «иностранцев» является четвертьфинал. Причем достигают они его не так уж часто (см. справку), зато часто опускаются в подвал сводной турнирной таблицы.

Впрочем, и сторонникам «экспансии» не так уж трудно подобрать аргументы в пользу своей точки зрения, пусть они не настолько очевидны, как аргументы критиков. В конце концов, она неотъемлемая часть развития любой большой лиги, старающейся открыть новые рынки, привлечь дополнительную аудиторию и спонсоров. Та же НХЛ за пределами США и Канады клубы пока не размещала, но активно и последовательно продвигалась в те «домашние» регионы, где хоккей не был популярен,— в Калифорнию, Флориду, Аризону, Неваду. Плоды такого продвижения — спортивные и коммерческие — в американском случае, правда, заметнее, но нельзя сказать, что в КХЛ их не видно вовсе. Скажем, с майским сообщением об окончательном крахе очередного зарубежного проекта — «Слована» — соседствовало сообщение о том, что «Йокерит» взлетел на верхушку рейтинга КХЛ, ранжирующего ее членов по эффективности деятельности, сбросив с нее петербургский СКА. Подняться туда ему помогли не спортивные результаты, а оценка коммерческого, точнее, телевизионного потенциала. В разделе «ТВ-индекс» «Йокерит» набрал почти вдвое больше баллов, чем СКА. А за петербуржцами, кстати, расположился еще один иностранный клуб — рижское «Динамо».

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко, объясняя причины взлета «Йокерита», напомнил “Ъ”, что КХЛ, обладатель всех ТВ-прав на показ матчей чемпионата, «заключает договоры на их продажу с российскими и зарубежными телекомпаниями», «окончательная стоимость контрактов определяется интересом к виду спорта, а соответственно, более высокими ценами на рекламу во время трансляции хоккейных матчей», а «все доходы, полученные лигой от региональных и иностранных ТВ-лицензиатов, суммируются, и вычисляется условная доля выручки, которую принес конкретный клуб». Она рассчитывается исходя из стоимости одного матча, которая может варьироваться в разных городах и странах, и количества матчей, выбранных каждой телекомпанией. Перед минувшим сезоном произошел пересмотр порядка выплат по ТВ-трансляциям: «Если раньше клубы получали в равных долях доходы от покупки трансляции на игру, то теперь клуб, с территории которого происходит покупка прав, получает уже 70%. По этой формуле можно вычислить долю каждого клуба, его вклад в общий заработок лиги от реализации ТВ-прав. Именно эта доля в цифровом выражении и есть показатель ТВ-индекса, который в том числе влияет на сумму денег, распределяемых каждому клубу от ТВ-прав по итогам сезона». «Таким образом, по изменению оценки параметра у разных клубов мы видим, что "Йокерит" и рижское "Динамо" пользуются большим спросом в своих странах»,— резюмировал Дмитрий Чернышенко.

На вопрос о том, доволен ли он реализацией стратегии по привлечению зарубежных клубов, господин Чернышенко ответил утвердительно, поскольку «лига наладила плодотворные отношения на привлекательных для нее рынках». Президент КХЛ уверен в том, что она в принципе «является привлекательным продуктом для многих иностранных компаний, что подтверждает заключение контракта с компанией SAP (один из лидеров на рынке корпоративных приложений.— “Ъ”) и действующие контракты с другими крупными международными компаниями».

В качестве позитивных моментов, имеющих отношение к «иностранному присутствию», Дмитрий Чернышенко выделил «рост спортивного мастерства наших игроков», которым «приходится играть против сильных иностранных хоккеистов, встречаться с командами, которые играют в другой по стилю хоккей»: «Для лиги эти клубы создают особую аутентичность — смешение хоккейных стилей в разных командах». А говоря о перспективах «экспансии», глава КХЛ сказал, что для нее «важно увеличение нашего присутствия как на Западе, так и на Востоке»: «В числе потенциально интересных нам стран на Западе — это Франция, Великобритания, Германия, Швейцария; на Востоке — Узбекистан, Китай, Южная Корея, Япония. Работа по всем этим направлениям идет». «Мы понимаем, что новый клуб не должен быть убыточным, копить долги и тем самым повторять судьбу зарубежных клубов, которые уже покинули лигу. Это должен быть продуманный проект от начала и до конца, поэтому мы предъявляем жесткие требования при вступлении новых команд: клуб должен предоставлять финансовые гарантии как минимум на три следующих сезона. В настоящее время по поручению совета директоров создана рабочая группа, которая рассматривает возможность выделения специальных дивизионов — западноевропейского и азиатского — при условии вступления новых клубов»,— уточнил Дмитрий Чернышенко.

Баскетбол с советским оттенком

Для российского баскетбола стремление сохранить кооперацию с клубами из других стран было естественным, вытекающим из советского прошлого. Чаще всех чемпионат СССР выигрывал ЦСКА, но его доминирование к середине 1980-х померкло. С 1985 года, вплоть до развала СССР, ЦСКА уже не обладал монополией на победы. За это время трижды чемпионом Союза становился каунасский «Жальгирис», по одному разу — киевский «Строитель» и даже «Калев» из Таллина.

Вынужденные попытки российских клубов жить в своем мире показали, что такой формат себя не оправдывает в силу нехватки команд высокого уровня. Чемпионаты России, если не считать двух сезонов в начале нынешнего века, когда ненадолго взошла звезда пермского «Урал-Грейта», были лишены интриги. И если в регулярках подобие конкуренции с ЦСКА наблюдалось, то, как только доходило до play-off, его превосходство превращалось в сокрушительное.

В странах бывшего СССР и большинстве государств Восточной Европы ситуация была не лучше. Так что проект международной Единой лиги ВТБ был встречен благожелательно. В первом ее полноценном турнире, стартовавшем десять лет назад, российские клубы не располагали «контрольным пакетом». Из восьми участников только три были российскими. Столько же мест досталось клубам из Прибалтики. Еще две команды представляли Украину.

Успех турнира привлек новых участников. Уже в следующем сезоне в нем выступили 12 команд из восьми стран. Дальше расширение лиги продолжилось, а география турнира вышла за границы бывшего СССР. Важно, что иностранные команды не выглядели в лиге как статисты. Они не просто претендовали на попадание в play-off, но доходили до полуфиналов и занимали призовые места, как «Летувос Ритас» в 2012 году. Да и вообще, именно этот период был наиболее интересным в спортивном плане. Скажем, в play-off 2013 года ЦСКА ни в одном раунде не выиграл с сухим счетом. «Жальгирису» в том же сезоне совсем немного не хватило, чтобы пробиться в финал.

Но как раз после того сезона Лига принялась терять «иностранцев». Ее покинул главный зарубежный участник «Жальгирис», и в 2014 году, готовившаяся было к расширению до 22 команд, Единая лига ВТБ вынуждена была корректировать схему розыгрыша. Ведь последовали отказы и от украинских, и от литовских команд. Источники “Ъ” в лиге не исключали, что все они были продиктованы именно «политическими мотивами». В результате Единая лига ВТБ ужалась до 16 команд, десять из которых представляли Россию, а вскоре — до 13, после того как «отвалились» грузинская «Вита», умудрившаяся одержать одну победу за весь чемпионат, финский «Байзонс» и чешский «Нимбурк».

Потом Единая лига все-таки сумела слегка расширить географию присутствия. Перед стартом минувшего сезона ее пополнила польская «Зелена-Гура». Но ее появление не добавило интриги. За медали уже давно сражаются исключительно российские клубы, и «большая пятерка» — из ЦСКА, «Химок», УНИКСа, «Локомотива-Кубани» и «Зенита» — смотрится недосягаемой.

Но генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин, как и Дмитрий Чернышенко, убеждена в целесообразности иностранного присутствия. «Те зарубежные команды, которые у нас есть, демонстрируют высокую эффективность: с маленьким бюджетом им удается показать очень хорошие результаты. К примеру, в этом сезоне "Калев" и "Астана" стали настоящей грозой авторитетов, вышли в play-off, обойдя в регулярном чемпионате "Нижний Новгород", "Автодор", "Енисей" и "Парму"»,— заявила она “Ъ”. «Лига создавалась как международный проект. Мы интересны для спонсоров и партнеров прежде всего как международное соревнование»,— рассказала Илона Корстин. Хотя в ближайших планах Единой лиги ВТБ новый виток экспансии не значится. Госпожа Корстин полагает, что сегодняшний формат турнира оптимальный: «Расширение в ближайшее время не планируется. Большинство команд лиги участвуют в еврокубках, поэтому календарь получается перегруженным».

Алексей Доспехов, Евгений Федяков, Афсати Джусойти