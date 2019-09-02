В Борисоглебске Воронежской области назначен новый межрайонный прокурор

Старший советник юстиции Александр Белоусов назначен на должность борисоглебского межрайонного прокурора, сообщили в прокуратуре Воронежской области. Ранее господин Белоусов работал в регионе прокурором Хохольского района. На новом посту правоохранитель сменил Алексея Митрофанова, который в январе 2019 года был освобожден от должности по представлению облпрокурора Николая Шишкина. Причиной такого решения стала «утрата секретного документа». Увольнение господина Митрофанова связывали также с публичной историей его матери Ольги, которая в качестве директора борисоглебской школы в 2015 году организовала в палаточный лагерь «Веселый турист». Во время отдыха в лагере в реке утонул 13-летний мальчик, но Ольга Митрофанова, наказания которого добивалась мать погибшего, избежала ответственности. За смерть подростка осудили только учителя физкультуры, который во время трагедии спасал из реки другого школьника. Алексей Митрофанов пытался восстановиться в должности через суд, однако ему этого не удалось.

Александр Белоусов родился в 1978 году. Окончил юрфак Воронежского госуниверситета. В прокуратуре работает с июня 2001 года. В частности, был помощником прокуроров Эртильского и Подгоренского района, заместителем прокурора Эртильского района, старшими помощником и заместителем прокурора Новоусманского района. В февраля 2010 года возглавил ведомство в Хохольском районе.

О дальнейшей карьере областного прокурора читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Николай Шишкин обратит взор на Сибирь».

Александр Прытков