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Победителям Всероссийских олимпиад из ЯНАО губернатор обещает выдавать премии 300 тыс. рублей

С 1 января 2020 года власти Ямало-Ненецкого автономного округа начнут выдавать премии победителям и призерам заключительных этапов Всероссийской школьной олимпиады. Как объявил губернатор Дмитрий Артюхов на своей странице в Instagram, победители получат по 300 тыс. руб., призеры — по 150 тыс. руб.

«Эту сумму можно будет вложить в высшее образование. Учеба в сильном вузе — важное условие успеха в будущем»,— заметил глава региона, добавив, что такие же премии будут получать и учителя, подготавливавшие ребят.

По данным пресс-службы губернатора, сегодня в ЯНАО было открыто 128 школ, две православные гимназии, 35 учреждений дополнительного образования, 168 детских садов, семь колледжей. Всего 74 тыс. учеников встретили День Знаний.

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