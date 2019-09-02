В Гатчине начали достраивать проблемный объект ЖСК «Взлетстрой»

На улице Красных Военлетов в Гатчине начались работы по завершению строительства 12-этажного проблемного жилого дома ЖСК «Взлетстрой». В понедельник, 2 сентября, на площадку приехали рабочие, сообщает АБН.

Заказчиком работ по завершению долгостроя является Дирекция комплексного развития территорий Ленобласти, в качестве привлеченной компании-донора выступает ГК «КВС». Инвестора привлекли по программе преференций, разработанной по поручению губернатора региона Александра Дрозденко. Завершить работы на объекте планируется максимум через полтора года.

Изначально строительством жилого комплекса занималось ООО «ИСК "ЖилСоцСтрой"», разрешение было выдано в 2010 году. После банкротства компании-застройщика (к тому времени было продано 87 квартир) был сформирован жилищно-строительный кооператив «Взлетстрой». Стоимость передачи земли на ЖСК была снижена в несколько раз.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Петербурге ввели в эксплуатацию все проблемные объекты другого обанкротившегося застройщика — ГК «Город».