Все проблемные объекты ГК «Город» в Петербурге введены в эксплуатацию

Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на ввод в эксплуатацию проблемного жилого дома на 589 квартир, расположенного на участке 8, корпус А, и паркинга в ЖК «Прибалтийский». Этот объект стал последним в списке долгостроев ранее обанкротившейся ГК «Город», сообщили в комитете по строительству Петербурга.

На сегодняшний день в Петербурге сданы все 13 домов на 5 956 квартир, общей площадью 261,8 тыс. кв. м в трех жилых комплексах, ранее входивших в ГК «Город» — «Ленинский парк», «Морская звезда» и «Прибалтийский». Общее количество обманутых дольщиков в этих объектах составляло 5001 человек.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что дело братьев Ванчуговых, являющихся фигурантами по делу о хищении средств дольщиков ГК «Город», передано в Приморский районный суд Петербурга. Следствие оценило причиненный ими ущерб в совокупности размере около 3 млрд рублей.