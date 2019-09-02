Средняя цена Urals в январе—августе 2019 года снизилась на 7,4%, до $64,54 за баррель

Средняя цена нефти марки Urals по итогам января—августа 2019 года составила $64,54 за баррель, говорится в сообщении Минфина РФ. Отмечается, что средняя цена Urals за тот же период в 2018 году составила $69,73 за баррель.

«Средняя цена на нефть марки Urals в августе 2019 года сложилась в размере $59,38 за баррель, в августе 2018 года — $ 71,72 за баррель»,— отмечено в сообщении.

Средняя цена российской нефти в первом полугодии снижалась на 4,7%. По состоянию на 16:36, стоимость Urals составляет $58,60.