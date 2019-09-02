Брат президента Молдавии стал партнером сына генпрокурора России по мусорному бизнесу

Предприниматель и младший сын генпрокурора России Игорь Чайка вместе с братом президента Молдавии Александром Додоном стали совладельцами «Промышленного экологического оператора» (ПЭО), сообщил РБК. Компания займется сбором неопасных отходов.

В капитале созданной 30 августа компании доля господина Чайки составила 40%, доля господина Додона — 10%, еще 50% принадлежит бизнес-партнеру господина Чайки Александру Пономареву. ПЭО, согласно учредительным документам, займется сбором неопасных отходов. По словам источника РБК в компании, ПЭО планирует сконцентрироваться на утилизации промышленных отходов и рекультивации земель.

Господин Чайка подтвердил РБК создание новой компании и участие в ее капитале Александра Додона, но отказался от дальнейших комментариев.

Это не первый совместный проект господ Чайки, Додона и Пономарева. Ранее господа Чайка и Пономарев создали строительную компанию ООО «Архплей Девелопмент», в капитал которой с миноритарной долей позднее также вошел сын президента Молдавии.