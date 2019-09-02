Воронежский авиазавод за полгода вдвое снизил убыток

По итогам первого полугодия выручка ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО, структура ОАК — Объединенной авиастроительной корпорации) составила 4,3 млрд руб., а чистый убыток – 1,4 млрд руб., следует из отчетности компании. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, авиазаводу удалось увеличить первый показатель на 1,1 млрд руб., а второй снизить на 1,7 млрд руб.: тогда выручка и убыток равнялись, соответственно, 3,2 и 3,1 млрд руб.

О планах компании по загрузке производства читайте в материале “Ъ-Черноземье” «ВАСО встает на крыло».

Александр Прытков