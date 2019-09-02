Личное дело

Евгений Александрович Гутник

Родился 7 ноября 1976 года в городе Таганроге. В 1999 году окончил Таганрогский государственный радиотехнический университет по специальности «Информационные системы в экономике». В 2001 году эмигрировал в США. В 2001–2002 годах работал над созданием навигационных систем для автомобилей в компании Visteon. В 2002–2004 годах сотрудничал со стартапом в области информационной безопасности PSS Systems. В 2004 году в компании ZoneLabs курировал разработки в области информационной безопасности, антивирусы, файрвол. В 2004–2019 годах работал в Google на различных управленческих должностях. Был визионером решений компании на основе интернета вещей и VR. Автор более чем 110 патентов. Дважды удостаивался высшей награды Google за достижения —GoogleFoundersAward и Google EMG (ExecutiveManagementGroup) Award, которые выдавались основателями Google Ларри Пейджем и Сергеем Брином, и группой топ-менеджеров наиболее успешным инновационным проектам и ключевым разработчикам. С 2019 года — вице-президент по разработкам международной сети коворкингов.