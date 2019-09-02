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Совхоз «Алексеевский» не нашел банк для получения 130 млн рублей кредита

Башкирский «Совхоз Алексеевский» на сегодняшнем запросе котировок не смог отобрать банк для привлечения невозобновляемой кредитной линии с лимитом 130 млн руб., следует из информации на портале госзакупок. Совхоз планировал привлечь средства на один год по ставке в пределах 12% на пополнение оборотных средств, покупку ГСМ и техники, выплату зарплаты и на другие цели. Ни один из банков не подал заявку на участие в тендере.

Начальная цена контракта с банком была определена в 15,6 млн руб. Финансировать его исполнение совхоз планировал из собственных средств.

В ноябре 2018 года совхоз «Алексеевский» привлекал годовую кредитную линию в Сбербанке на 200 млн руб. по ставке в пределах 10,6%. Большую часть заемных средств — 160 млн руб. — предприятие планировало направить на рефинансирование обязательств перед «Уралсибом», оставшуюся — на пополнение оборотных средств.

Совхоз «Алексеевский» — крупный башкирский агропроизводитель. Занимается овощеводством и переработкой молока. Выручка в 2017 году, по данным Kartoteka.ru, составила 1,65 млрд руб., чистая прибыль — 56,1 млн руб.

Майя Иванова


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