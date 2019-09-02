СКР потребовал арестовать еще одну фигурантку дела Абызова

Следственный комитет России (СКР) попросил суд отправить в СИЗО седьмую фигурантку по делу экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова Инну Пикалову, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева. О том, где и кем работает госпожа Пикалова, ранее не сообщалось.

«В Басманный районный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Инны Пикаловой»,— сказала госпожа Царева (цитата по ТАСС).

По ее словам, госпожу Пикалову обвиняют в нарушении ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Пресс-секретарь уточнила, что материалы дела находятся у судьи и заседание начнется в ближайшее время.

Ранее СКР возбудил новое уголовное дело в отношении господина Абызова. Как считает следствие, экс-министр получил прибыль в 32 млрд руб. в результате незаконной предпринимательской деятельности.

По делу также проходят еще пять человек: бывший гендиректор бизнес-группы «Ру-Ком» Николай Степанов, его заместитель Максим Русаков, директору по экономике и финансам новосибирского АО «Ремонтэнергомонтаж и сервис» (РЭМиС) Галина Фрайденберг, председатель совета директоров ООО «Первый строительный фонд» Александр Пелипас и бывший гендиректор «Региональных электрических сетей» Сергей Ильичев.

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Михаил Абызов был задержан и арестован в марте. По версии следствия, с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Михаил Абызов, будучи владельцем 95% акций СИБЭКО и РЭС, организовал аферу, в результате которой эти структуры приобрели по завышенной цене акции входящих в них же небольших компаний.

Бывший министр останется под арестом до 25 октября. Срок следствия по делу установлен до 25 декабря.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Михаила Абызова заподозрили в предпринимательстве».