В Казани мужчина открыл огонь на криминальной сходке на территории гимназии

Казанские полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу во время криминальной сходки на футбольном поле гимназии №90 на улице Комарова, 12, передает «Бизнес Online».

Инцидент произошел накануне. По предварительной версии, на территории учреждения собрались участники противоборствующих криминальных группировок. Предметом встречи стал возврат долга. Один из участников открыл огонь из охотничьего ружья. Он начал вести себя агрессивно и угрожать всем убийством. Вскоре на место ЧП приехали полицейские. Злоумышленник попытался сбежать, но его нашли в ближайшей лесопосадке. Подозреваемого доставили в отдел полиции «Танкодром».

"Ъ-Казань"