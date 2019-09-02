Виталий Шевкунов покинул пост начальника орловской Росгвардии

Начальник управления Росгвардии по Орловской области полковник полиции Виталий Шевкунов покинул должность в связи с выходом на пенсию, сообщили “Ъ-Черноземье” в ведомстве. Решение о новом руководителе еще не принято, пока в качестве и.о. структуру возглавляет заместитель начальника, полковник полиции Андрей Раевский.

Виталию Шевкунову 58 лет. Родился в селе Нагорное Озерского района Калининградской области. В 1987 году окончил Всесоюзный заочный машиностроительный институт. С 1990 по 2003 годы служил на различных руководящих должностях в подразделениях вневедомственной охраны, в 2003-м возглавил орловское управление этой структуры. В 2016–2018 годах – начальник отдела региональной Росгвардии, с октября 2018-го руководил соответствующим управлением.

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Александр Прытков