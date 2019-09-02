В Башкирии признан банкротом инвестор птицеводческого комплекса «Агро-мен»

Арбитражный суд Башкирии признал банкротом и ввел конкурсное производство в отношении аграрного предприятия «Агро-мен». Конкурсным управляющим назначен член СРО «Евросиб» Шамиль Талипов. Итоги процедуры суд намерен расссмотреть 26 февраля 2020 года. Инициатором банкротства предприятия стало ООО «Матрикс универсал», которому «Агро-мен» задолжал 3,4 млн руб. Общая сумма кредиторской задолженности, включенной в реестр, составляет 78,4 млн руб.

В начале 2018 года ООО «Агро-мен» объявляло о планах строительства в селе Нижняя Татья Краснокамского района Башкирии птицеводческого комплекса на 300 тыс. кур-несушек. Проект был включен в перечень приоритетных с объемом инвестиций 612,4 млн руб.

По данным «Спарк-Интерфакс», в 2017 году чистая прибыль «Агро-мен» составила 26,7 млн руб. при выручке 68,7 млн руб. Предприятие принадлежит Наталье Николаевой.

Влада Шипилова