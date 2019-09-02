Павел Саватеев покинул мэрию Нижнего Новгорода и возглавил министерство транспорта

Директор департамента транспорта администрации Нижнего Новгорода Павел Саватеев покинул пост и возглавил региональное министерство транспорта и автомобильных дорог. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, он вступил в должность со 2 сентября. Исполняющим обязанности главы городского департамента строительства назначен заместитель директора подразделения Дмитрий Горбунов.

В ближайшие годы региональному минстрансу предстоит решить вопросы по строительству дороги Неклюдово — Золотово, а также транспортных развязок в районе Ольгино и на улице Циолковского в Нижнем Новгороде, сообщил глава региона Глеб Никитин. Кроме того, по его словам, на господина Саватеева ложится ответственность за успешную реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Павел Саватеев родился в 1983 году, закончил Петербургский государственный архитектурно-строительный университет. В 2018 году возглавил нижегородский департамент строительства и капремонта. Как сообщал “Ъ-Приволжье”, его назначение тогда было связано с рекомендациями заместителя губернатора по строительству Сергея Морозова. Прежде они вместе работали в петербургском ГКУ «Дирекция транспортного строительства».

Напомним, пост министра транспорта Нижегородской области освободился после ухода Вадима Власова в августе 2019 года. Он исполнял обязанности главы ведомства с декабря 2017 года. Как сообщал “Ъ-Приволжье” господин Власов, он получил новую должность. По информации издания, его уход связан с претензиями к работе министерства. В частности, не соблюдаются сроки строительства автодороги Неклюдово — Золотово.

Анастасия Еремина