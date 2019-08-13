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Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ   |  купить фото

Министр транспорта Нижегородской области Вадим Власов покинул пост

Глава Нижегородской области Глеб Никитин подписал распоряжение об увольнении по собственному желанию министра транспорта и автомобильных дорог Вадима Власова. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Исполняющим обязанности главы министерства с 13 августа назначен замминистра Андрей Ермолаев. Конкурс на замещение должности будет объявлен в рамках проекта «Команда правительства».

Напомним, Вадим Власов приехал в Нижний Новгород из Санкт-Петербурга и возглавил нижегородское министерство в конце 2017 года. Прежде ведомством руководил Александр Герасименко.

В Санкт-Петербурге господин Власов работал в должности первого заместителя комитета по развитию транспортной инфраструктуры города. По данным петербургской администрации, Вадим Власов занимался вопросами развития, проектирования, строительства и реконструкции дорог, а также реконструкцией метрополитена.

Анастасия Еремина


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