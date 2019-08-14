Министр свернул не туда

Министр транспорта Нижегородской области Вадим Власов ушел с должности, проработав в правительстве региона меньше двух лет. По данным собеседников “Ъ-Приволжья”, у руководителей Вадима Власова были претензии к его работе, в частности над одним из крупнейших инфраструктурных проектов региона — строительству дороги Неклюдово — Золотово. Господин Власов сообщил “Ъ-Приволжью”, что «просто получил новое предложение о работе», но отказался уточнить, где продолжит карьеру.



Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал распоряжение об увольнении министра транспорта и автомобильных дорог Вадима Власова. Как сообщила пресс-служба правительства, господин Власов написал заявление об уходе по собственному желанию. Исполняющим обязанности министра назначен Андрей Ермолаев, который до этого работал в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

Вадим Власов родился в 1978 году в Куйбышеве, окончил Самарскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности «Промышленное и гражданское строительство». В 2005–2012 годах работал в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области, с 2013 по 2016 год был заместителем начальника Главного управления дорожного хозяйства Московской области. После этого работал в Санкт-Петербурге первым заместителем руководителя комитета по развитию транспортной инфраструктуры города, занимался вопросами развития, проектирования, строительства и реконструкции дорог, в частности созданием велосипедных дорожек и платных парковок. Тем, как организовываются велодорожки, были недовольны велосипедисты и автомобилисты города, а работа платных парковок была устроена таким образом, что администрация города не смогла взимать плату с владельцев автомобилей, и по итогам 2015–2016 года пилотный проект оказался убыточным. В декабре 2017 года был назначен исполняющим обязанности министра транспорта Нижегородской области, в должность вступил в феврале 2018 года.

Источники “Ъ-Приволжья”, знакомые с ситуацией, сообщили, что Вадим Власов написал заявление об увольнении из-за претензий к его работе. В частности, по данным собеседников “Ъ-Приволжья”, министерство транспорта не соблюдает сроки строительства автодороги Неклюдово — Золотово, о чем было заявлено на закрытом совещании во вторник. Это один из самых крупных инфраструктурных проектов региона, его стоимость составляет 3,6 млрд руб. Он предполагает строительство почти 8 км новых дорог. По контракту магистраль должна быть построена к 2021 году. В июне этого года заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов на выездном совещании по вопросам строительства автотрассы поручил министру проработать вопрос завершения работ в 2020 году. Собеседники “Ъ-Приволжья”, близкие к строительству дороги, сообщают, что министр взял на себя эти обязательства, однако темпы работ не соблюдаются. В частности, не начато переселение граждан и вынос инженерных сетей из зоны прокладки магистрали. Кроме того, источники рассказали, что к Вадиму Власову были вопросы и по контролю деятельности подрядчиков, которые ремонтируют автодороги в Нижегородской области. Не исключено, что вслед за увольнением Вадима Власова последуют и другие кадровые решения в дорожно-транспортном блоке правительства.

Вадим Власов в ответ на вопрос “Ъ-Приволжья” сообщил, что претензий к его работе у руководства не было, он «просто получил новое предложение о работе». «Работа настроена, отрасль можно оставлять работать в штатном режиме», — рассказал господин Власов, отказавшись уточнить, где именно продолжит карьеру.

Выбор кандидата на пост руководителя министерства будет проходить в рамках проекта «Команда правительства», сообщила пресс-служба губернатора. Тем временем в региональных СМИ появилась информация, что на пост министра транспорта и автомобильных дорог может вернуться Александр Герасименко, который руководил министерством до октября 2017 года, а потом перешел на работу в администрацию Нижнего Новгорода, откуда уволился в октябре 2018 года. Господин Герасименко в ответ на вопрос “Ъ-Приволжья” о перспективах вернуться на работу в правительство Нижегородской области сообщил, что ему таких предложений не поступало. ­Источники “Ъ-Приволжья” в кремле также не подтвердили информацию о возможном назначении Александра Герасименко.

Александра Викулова