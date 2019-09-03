Россияне все чаще выступают на двух

Уходящий летний сезон стал ударным для российского рынка мотоциклов: в текущем году спрос вырос на 40%. Люди пересаживаются на байки из-за бесплатных парковок, экономии топлива, возможности объезжать дорожные пробки. Правда, действительно распространенным транспортным средством мотоцикл в России вряд ли станет из-за короткого теплого сезона, проблем с дорогами и не привыкших к соседству с байками водителей.

Текущим летом байкерские моторы на российских дорогах ревели заметно громче: согласно оценкам компании «Автостат», рынок новой мототехники в России вырос на 40,7% за первое полугодие нынешнего года (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и достиг отметки 7,7 тыс. единиц. А по итогам текущего года в России может быть продано в общей сложности порядка 15 тыс. новых мотоциклов, что на 60% больше, чем в 2018 году.

Дешевле ездить и парковаться

По мнению участников рынка, увеличение продаж мотоциклов в России связано с удорожанием и ужесточением правил передвижения по городу на автомобилях. Прежде всего речь идет о росте цен на бензин и платных парковках — в отличие от машин, для владельцев мототехники стоянка в городе бесплатна. «В России пересаживаться на мотоцикл уже не так страшно: культура вождения автовладельцев с каждым годом улучшается, они все больше привыкают к соседству двухколесных на дорогах и ведут себя осторожнее,— говорит маркетолог столичного мотосалона e-Kawasaki Елена Калитова.— В итоге многие пользователи воспринимают мотоцикл не как дорогую, опасную игрушку, а как удобное и экономичное средство передвижения: мотокультура из еще недавно очень узкого сообщества переходит в разряд массовой тенденции».

Наряду с утилитарными передвижениями по городу все больше поклонников двухколесных машин предпочитают передвигаться на байках в путешествиях. Поездка вдоль моря на мотоцикле, по их словам, дает совсем другие ощущения, чем при путешествии в «железной коробке». Важный фактор роста популярности байков — это имиджевая составляющая. Мотоцикл для многих — это символ свободы и активной жизненной позиции. Уже давно этому транспортному средству удалось сформировать вокруг себя субкультуру, в которой популярностью пользуются пробеги, слеты, соревнования и прочие формы проведения досуга в компании единомышленников.

Кто на новенького?

Влияет на рост спроса на мотоциклы в России и расширение ассортимента на этом рынке. Если раньше рынок байков был сконцентрирован в руках авторитетных и одновременно дорогих брендов, то сейчас выбор на вкус и кошелек стремительно ширится. Согласно данным «Автостата», в текущем году лидером в России остаются мотоциклы марки BMW, продажи которых выросли на 27,7%, до 1,51 тыс. единиц.

Во многом успех этой марки связан с гибкой ценовой политикой. В модельном ряду этого производителя сейчас присутствуют как дорогие модели ценой 1–1,7 млн руб. (например, мотоциклы «суперспорт» BMW S1000RR от 1,4 млн руб., эндуро (F750GS, R1200GS), 755 тыс. — 1,3 млн руб. или внушительных размеров комфортные туреры типа BMW K1600GT — 1,7 млн руб.), а также простые модели для начинающих байкеров типа BMW G310GS, которая оснащается скромным одноцилиндровым моторчиком с объемом 313 куб. см мощностью 34 л. с. и предлагается по привлекательной цене 380 тыс. руб.

На второю строчку списка популярных мотоциклов в России забралась российская марка Racer. Байки этого бренда из китайских, японских и прочих комплектующих выпускает одноименная компания из Барнаула. В текущем году она демонстрирует очень внушительный прирост в 83% (955 единиц). Популярность этих мотоциклов обуславливается их доступностью — например, модель Trophy RC110N с мотором 110 «кубиков» (мощность 7,8 л. с.) можно сейчас купить всего за 45 тыс. руб. А вариант посерьезнее с более динамичным поведением типа RC250XZR с мотором 270 куб. см и мощностью 26 л. с.— по цене 135 тыс. руб.

Третье место на рынке занял новичок Bajaj: речь идет о мотоциклетном бренде из Индии, которая является одним из ведущих мировых рынков мотоциклов. Известная в Индии марка в последнее время активно пытается закрепиться в России: в текущем году прирост продаж этой техники составил 31% (781 единица). Четвертую позицию в списке самых продаваемых новых мотоциклов в РФ сумел оставить за собой американский Harley-Davidson (651 шт., +7,8%), а замыкает первую пятерку японская Ноnda (488 шт., +30,5%).

В первой десятке самых продаваемых мотоциклов помимо таких известных брендов, как японские Yamaha и Kawasaki, обращают на себя внимание новые игроки. Речь идет о Motoland: за первое полугодие она увеличила продажи в России в шесть раз (367 единиц) и представляет собой российскую компанию, которая под своей маркой размещает заказы на производство мототехники на заводах Китая. На девятом месте с приростом продаж почти в 2,5 раза (281 шт.) сейчас идет новая для российского рынка мотоциклетная марка Kayo, а замыкает десятку с показателем 257 шт. еще один новый российский бренд — Regulmoto из Хабаровска, который также имеет свое сборочное производство из иностранных комплектующих на Дальнем Востоке (см. таблицу).

Ведущие марки мотоциклов на российском рынке (шт.) N Марка Продажи за первые 6 месяцев 2019 г. Продажи за первые 6 месяцев 2018 г. Изменение (%) 1 BMW 1517 1188 27,7 2 Racer 955 520 83,7 3 Bajaj 781 592 31,9 4 Harley-Davidson 651 604 7,8 5 Honda 488 374 30,5 6 Yamaha 391 332 17,8 7 Motoland 367 50 634 8 Kawasaki 363 362 0,3 9 Kayo 281 83 238,6 10 Regulmoto 257 135 90,4 открыть таблицу в новом окне Всего по России 7702 5473 40,7 Источник: «Автостат».

Байки с пробегом

Активно растет и российский рынок мотоциклов с пробегом. Согласно данным аналитического агентства «Автостат», его объем по результатам первого квартала текущего года составил 7,2 тыс. единиц, что на 45% больше, чем годом ранее. Здесь уже тон задают признанные мотоциклетные марки и производители: согласно исследованию, четыре первых места в марочной структуре занимают японские бренды Honda, Yamaha, Suzuki и Kawasaki, на которые суммарно приходится около 60% рынка. На первом месте с большим отрывом от конкурентов располагается Honda (перепродажи этой марки составили 1,7 тыс. мотоциклов (+47,7% по сравнению с первым кварталом 2018 года). На втором — Yamaha (1,2 тыс. шт.), реализация подержанной мототехники у которой выросла на 60,2%. Мотоциклы Suzuki были перепроданы в количестве 771 штуки (+45,5%), Kawasaki — 557 единиц (+57,8%). Замыкает пятерку лидеров немецкий бренд BMW (518 шт., +71%). В десятку самых популярных подержанных мотоциклов также попали традиционные российский «Урал» и «Иж» (на шестом и девятом местах соответственно), а также американский Harley-Davidson, российский Stels и чешская Jawa.

Yamaha MT-07 Фото: Getty Images

Интересны статистические данные и по динамике цен на вторичном рынке мототехники. По данным портала Avito.ru, средняя цена подержанного мотоцикла в России сегодня составляет 169 тыс. руб., при этом за год удорожание составило только 1%. При этом географически дешевле всего можно купить мотоцикл в Ульяновске (129 тыс. руб.), а дороже — в Москве (272 тыс. руб.). Что же касается марок, то наиболее часто упоминаемым в объявлениях о продаже мотоциклом в России является Honda, которая стоит в среднем 247 тыс. руб. и занимает первое место по спросу в 14 городах. В пяти городах лидером стала Yamaha, в двух — Kawasaki, в Волгограде — Suzuki, а в Барнауле — Racer.

Дальнейший разгон

Впрочем, есть у развития мотоциклетного движения в России и серьезные сдерживающие факторы. Первый из них — это безопасность: согласно статистике, ездить на мотоцикле по российским дорогам в десятки раз опаснее, чем на автомобилях. Ну и, наконец, объективное препятствие для двухколесной техники в российских условиях — это недружественный климат, когда по большому счету мотоциклисты могут комфортно передвигаться всего несколько месяцев в году.

Однако несмотря на эти препятствия, все говорит о том, что в ближайшее время российский рынок мотоциклов продолжит рост. Особенно этому будут способствовать совершенствование и повышение качества дорожной инфраструктуры, также поклонники передвижения на мотоциклах осторожно констатируют, что культура вождения на дорогах пусть медленно, но все же повышается. Наконец, производители предлагают все новые интересные решения в сфере безопасности, так же, как и в отношении легковых автомобилей, на рынке мотоциклов ожидается рост спроса на электрические модели.

«В скором времени сегмент электрической мототехники будет занимать около 30% всего российского моторынка,— прогнозирует руководитель пресс-службы автодилера "Автоспеццентр" Анна Уткина.— Основные преимущества электрических мотоциклов — они более тихие и экологичные. При этом уже сегодня они могут удивить мощностью и возможностью дальних поездок. Хотя пока по сравнению с бензиновой техникой в настоящее время ценник на электромотоциклы еще высок».

BMW RS1200 Фото: BMW Group

«Мы ожидаем продолжение роста моторынка в России,— продолжает Елена Калитова.— Те, кто сейчас берет малолитражные мотоциклы, через год-другой захотят увеличить кубатуру. К тому же покупателей привлекают новые опции на обновленных моделях. Например, на новых мотоциклах Kawasaki недавно появились такие обновления, как электронно-управляемая подвеска, коммуникация мотоцикла со смартфоном через мобильное приложение и возможность настраивать через него подвеску. А компания Bosch недавно представила новую инновационную систему бокового подруливания, которая позволяет без помощи водителя выровнять мотоцикл и вернуть его на правильную траекторию движения».

Алексей Грамматчиков