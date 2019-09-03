Что покажут на Comtrans`19

С 3 по 7 сентября в столичном МВЦ «Крокус Экспо» проходит главная российская выставка коммерческого транспорта Comtrans`19. Мероприятие проводится раз в два года, имеет международный статус и традиционно собирает на своих площадях всех ведущих игроков мирового уровня. В нынешнем году об участии в мероприятии заявили 230 компаний из 28 стран мира. В рамках выставки пройдут многочисленные российские и мировые премьеры, а некоторые бренды отпразднуют значимые даты в своей истории. Кроме того, здесь же состоится 19-я церемония награждения победителей конкурса «Лучший коммерческий автомобиль года в России».

На Горьковском автозаводе отмечают 25-летие «ГАЗели» — одной из знаковых моделей в истории предприятия. К этому событию приурочена премьера нового поколения полуторки — «ГАЗель NN».

Новинка, несмотря на серьезное обновление экстерьера, сохранила фамильные черты и узнаваемость. Изменения в интерьере позволили повысить комфорт в кабине, снизить утомляемость водителя и улучшить безопасность: в машине появилось более 30 систем помощи водителю, в том числе интеллектуальная платформа ADAS. На использовании последней завязано много перспективных новшеств— оборудованная камерами, радарами и ультразвуковыми датчиками, она существенно облегчает управление «ГАЗелью NN», позволяя использовать адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе, автоматическое экстренное торможение, автоматическое управления светом, парковочный ассистент и т. д.

Из технических моментов стоит отметить внедрение электрического усилителя руля, снижение уровня шума и вибраций, а также более 50 конструктивных и технологических изменений, направленных на увеличение ресурса и надежности ключевых узлов и понижение расхода топлива.

Второй яркой премьерой стенда стал микроавтобус, спроектированный в соответствии с требованиями программы «Доступная среда». Машина, являющаяся дальнейшим развитием тематики каркасных автобусов «ГАЗель Next», рассчитана на перевозку 17 сидячих и 5 стоячих пассажиров при работе на городских маршрутах. В ее активе частично низкопольная конструкция с широким служебным дверным проемом и регулируемой за счет применения пневмоподвески высотой входа/выхода, оптимально подходящей для быстрой ротации пассажиров.

Задний мост рассчитан на повышенную грузоподъемность, оригинальная усиленная рама обеспечивает надежность конструкции, а дисковые тормозные механизмы на всех четырех колесах — эффективное замедление и остановку автомобиля.

В настоящий момент модель базируется на агрегатах «ГАЗель Next» с использованием лицевых элементов от «ГАЗель NN». В дальнейшем, после запуска нового поколения «ГАЗели» в серию, кузов низкопольника будет перенесен на новую платформу.

Долгожданным событием стало анонсирование старта серийного производства и российских продаж вездехода «Садко Next». Автомобиль является логичным развитием линейки Next и вобрал в себя все лучшее: от старого «Садко» он получил прекрасную проходимость, а от нового поколения — управляемость, функциональность и комфорт. Использование на вездеходе новой пневматической системы позволило применить полностью пневматические тормоза и предусмотреть возможность отбора воздуха для различных надстроек, подкачки шин и подключения тормозной системы прицепа. Раздаточная коробка теперь модернизированная — part-time. Подключение переднего привода и понижающей передачи осуществляется кнопками на передней панели. Важный момент: появилась возможность применения коробки отбора мощности как на коробке передач, так и на раздаточной коробке, что позволяет одновременно устанавливать и лебедку, и специальные надстройки. Новинка комплектуется двигателем ЯМЗ-534, а ее грузоподъемность увеличена до 3 тыс. кг. В качестве опции предлагается рычаг переключения МКП в виде джойстика.

Кроме того, экспозицию ГАЗа украшают такие интересные разработки, как «ГАЗон Next» с двигателем, работающим на сжиженном метане, обновленный электробус и флагман линейки Павловского автозавода 48-местный междугородный автобус «Вектор Next 8.8».

Звездами стенда КамАЗа являются седельные тягачи нового поколения КамАЗ-54901-K5. Модель вот-вот пойдет в серию и сейчас активно демонстрируется потенциальным покупателям. Шикарная кабина шириной 2500 мм выделяется отсутствием моторного кожуха на полу, а 400-сильный двигатель в паре с 12-стпенчатой АКП призваны обеспечить автопоезду отменную динамику. Если все пойдет как задумано, то конкуренцию новинка будет составлять уже европейским флагманам.

Однако самым колоритным экспонатом, скорее всего, окажется снегоболотоход «КамАЗ-Арктика» с колесной формулой 8х8. Завод в последнее время вплотную занялся работой над данной тематикой, однако четырехосная версия, да еще и с перспективной кабиной поколения К5, демонстрируется впервые.

Также на стенде можно увидеть и автомобили ставшего популярным семейства КамАЗ-5490 Neo. Перспективный вариант седельного тягача с двигателем, работающим на сжиженном метане, сулит перевозчикам существенную экономию на заправках при запасе хода, аналогичном дизельным грузовикам.

КамАЗ, кстати, отмечает в нынешнем году свое 50-летие. В честь этого знаменательного события в экспозиции будут присутствовать не только новые модели, но и отреставрированный КамАЗ-5320, имитирующий первый сошедший с конвейера в Набережных Челнах грузовик.

Всего же на стенде и открытой экспозиции можно увидеть 35 (!) единиц различной техники, включая электробус КамАЗ-6282 и электромобиль КамАЗ-53198. Также представлены для изучения новый рядный двигатель Р6 и коробка передач ZF Traxon.

Фото — КАМАЗ-Арктика_01 или КАМАЗ-Арктика_02

Минский автомобильный завод празднует свой 75-летний юбилей. В честь этой даты белорусы привезли на выставку сразу шесть новинок.

Основной акцент экспозиции сделан на городской автобус третьего поколения МАЗ 303266. 12,5-метровый низкопольник является воплощением передовых технологий и современных конструктивных решений, не уступающих лучшим европейским брендам. Благодаря оригинальным компоновочным решениям конструкторы создали максимально просторный салон вместимостью 110 человек с большим количеством мест для социальной категории граждан. Кроме того, в автобусе используется двигатель Daimler OM 936 LA экологического стандарта «Евро-6», который удалось разместить в компактном моторном отсеке, сохранив пространство для пассажиров в салоне и не увеличив при этом габариты автобуса. Использование современных электронных систем управления и безопасности позволит новинке участвовать в самых жестких европейских и российских тендерах.

Вторым автобусом на стенде является компактный МАЗ 257030. Созданная на базе рамного шасси 31-местная модель позиционируется как бюджетная техника для работы на пригородных маршрутах и в качестве корпоративного транспорта, в том числе по дорогам без асфальтового покрытия.

Также в рамках выставки состоится мировая премьера седельного тягача пятого поколения МАЗ-5440М7. Оснащенный рядной 428-сильной «шестеркой» Mercedes-Benz OM470 LA «Евро-6» и 12-ступенчатой коробкой передач Mercedes-Benz G211–12 New AMT, автомобиль рассчитан на работу на магистральных международных маршрутах большой протяженности. Пятое поколение техники «МАЗ» белорусы рассматривают как наиболее перспективное для рынков Европы — более мощные версии МАЗ-5440M9 уже активно эксплуатируются белорусскими перевозчиками.

Также в экспозиции будут присутствовать: седельный тягач МАЗ-54A02K-520-030, предназначенный для перевозки опасных грузов и оснащенный двигателем WeichaiPower WP12NG 400E50 «Евро-5», работающим на сжиженном метане; 12-тонник МАЗ-4381C0-2522-025 с платформой увеличенной вместимости, рассчитанной на транспортировку 19 европоддонов; автопоезд в составе седельного тягача МАЗ-5440Е8 (с увеличенным до 1000 л запасом топлива) и изотермического полуприцепа производства «МАЗ-Купава» МАЗ-930011.

Мировая премьера туристического автобуса состоится на стенде «Ютонг-Центр Столица», официального дилера компании Yutong. Новая модель Yutong ZK 6128 H создана специально для российского рынка. В ее основе лежит флагман линейки Yutong T122, который был существенно доработан для адаптации к нашим реалиям. Автобус получил более изученную нашими перевозчиками агрегатную базу, сохранив при этом комфорт пассажирского салона.

Интересную новинку готовит и компания «Экс-Роад». Она представит многоцелевое внедорожное шасси Graelion (4х4) итальянского производства. Разработанная в компании Tekne Srl новинка содержит ряд нетипичных решений. Шасси с полной массой 7,5 тыс. кг и грузоподъемностью 4 тыс. кг представляет собой усиленную раму С-образного профиля, выполненную из специальной высокоэластичной стали сечением 6 мм. Для повышения проходимости на вездеходе использованы портальные мосты (просвет 450 мм, угол въезда 44°, угол съезда 33°, глубина преодолеваемого брода 800 мм), а синхронизированная двухступенчатая раздаточная коробка обеспечивает постоянный полный привод с распределением 38/62, жесткую блокировку 50/50 и пониженную передачу. Также предусмотрена установка вала отбора мощности и ходоуменьшителя, проведена подготовка для монтажа системы подкачки шин. Силовая установка Graelion — 173-сильный 3-литровый двигатель Iveco F1C, работающий в паре с АКПП от Allison Transmission. На выбор предоставляется несколько колесных баз от 3000 до 4250 мм с шагом 250 мм.

Экспозиция стенда DAF демонстрируется под лозунгом «Повышение топливной экономичности». Благодаря применению новой трансмиссии, двигателя, отвечающего стандарту «Евро-5», усовершенствованного заднего моста и оптимизированной аэродинамике грузовики DAF серий CF и XF нового поколения стали расходовать на 10% меньше топлива по сравнению с предыдущими моделями.

Для изучения потенциальными клиентами представлены седельный DAF XF 480 4x2 FT с кабиной Super Space Cab, лесовоз DAF XF 480 6x4 FAT с кабиной Space Cab, бетоносмеситель DAF CF 450 8x4 FAD и DAF LF 280 4x2 FA 19T с кабиной Day Cab и платформой с краном.

Компания FAW готовится презентовать среднетоннажник Tiger V. Новинка создана с активным использованием современных технологий и может похвастаться оригинальным дизайном и увеличенным рабочим ресурсом. Несмотря на то что модель только готовится к выходу на наш рынок, в портфеле компании уже есть список желающих пополнить свой парк Tiger V. К слову, опираясь на пожелания потенциальных клиентов, FAW уже составил перечень наиболее востребованных модификаций: рефрижератор, мусоровоз, манипулятор и грузовой фургон — они будут освоены в производстве в первую очередь.

Hyundai представляет на выставке городской среднетоннажник Hyundai Mighty. В экспозиции присутствуют сразу несколько вариантов надстроек, смонтированных на новое шасси: изотермический фургон вместимость 21,1 куб. м, вакуумно-подметальная машина с 4-кубовым бункером для смета и шириной захвата уборочной поверхности 2100 мм и крюковой погрузчик грузоподъемностью 6 тыс. кг. Продажи Hyundai Mighty стартуют уже осенью.

Компания Iveco сделала ключевой для своего стенда тему двигателей работающих на природном газе. Флагманом экспозиции является магистральный тягач Iveco Stralis NP LNG, рассчитанный на использование сжиженного метана как наиболее перспективного.

Компанию ему составят собратья, работающие на компримированном (сжатом) газе (КПГ): Iveco Stralis NP, Daily Blue Power и мусоровоз Eurocargo.

Напомним, что Iveco была одной из первых, кто серьезно занялся поставками из Европы на наш рынок тяжелого коммерческого транспорта с двигателями, работающими на метане.

Андрей Филиппов