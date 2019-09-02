Путин рассчитывает подписать с президентом Монголии бессрочный договор о всеобъемлющем партнерстве

Президент России Владимир Путин намерен подписать с лидером Монголии Халтмаагийном Баттулгой договор между двумя странами о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который будет носить бессрочный характер. Такое заявление господин Путин сделал в интервью «Одрийн сонин».

Российский президент рассчитывает во время визита в Монголию, намеченного на 3 сентября, обсудит перспективы реализации Среднесрочной программы развития стратегического партнерства между двумя странами.

Господин Путин также надеется, что президент Монголии приедет на празднование 75-летия Победы в Москве в мае 2020 года. По его словам, Россия с благодарностью вспоминает помощь Монголии во время Великой Отечественной войны, а победа на реке Халхин-Гол является «знаковым событием нашей общей истории».

О том, как Россия и Монголия сдвинулись с мертвой точки в переговорах о реструктуризации задолженности УБЖД перед монгольским правительством, читайте в публикации “Ъ”.