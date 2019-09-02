В Республике Алтай построен первый ледовый дворец

Первый в Республике Алтай ледовый дворец «Атлант» открылся в селе Майма под Горно-Алтайском, сообщил пресс-центр регионального правительства в понедельник. Техническое открытие комплекса, строительство которого началось еще в 2012 году, состоялось в минувшее воскресенье. В мае 2019 года врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин обещал, что ледовый дворец «Атлант» будет открыт 1 сентября.

Господин Хорохордин отметил, что «мало кто верил, что удастся выполнить обещание и завершить работу над главным долгостроем республики» в срок. «Свершилось то, чего мы все так долго ждали. Обещал, что встану здесь на коньки. У нас пробный запуск, техническое открытие, идет тестирование сложного оборудования, в том числе по заливке льда, остались некоторые доработки, после которых объект начнет функционировать в полную силу»,— сказал врио главы республики, принявший участие в открытии объекта.

Напомним, строительство ледового дворца «Атлант» во втором по численности населенном пункте Республики Алтай началось по поручению президента России Владимира Путина в 2012 году, но спустя два года стройку заморозили из-за нехватки денежных средств. В 2017 году федеральное правительство выделило региону 332,6 млн руб. на завершение строительства ледового дворца, но возникла угроза срыва сроков сдачи объекта. Республиканские власти обещали сдать арену в эксплуатацию до конца 2018 года, но этого не произошло. В марте 2019 года предыдущий глава республики Александр Бердников перед своей отставкой уволил министра регионального развития Николая Кондратьева за срыв сроков строительства арены.

Трибуны ледового дворца «Атлант» рассчитаны на более чем 560 зрителей. Площадь объекта составляет почти 6 тыс. кв. м. На территории объекта также будет открыт спортзал с трибунами на 200 человек, фитнес-зал и тренажерный зал.

Илья Галагуз