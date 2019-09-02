«Экспоцентр» региональному производителю: хочешь идти вперед и развиваться – участвуй в наших выставках!

В этом году ведущая российская выставочная компания «Экспоцентр» отмечает знаменательный юбилей – 60 лет деятельности.

История «Экспоцентра» – это история становления и развития современной выставочно-конгрессной индустрии в нашей стране. «Экспоцентр» не только заложил ее основы, но и проложил путь для отечественной экспоотрасли в международное выставочное сообщество, став в 1975 году полноправным членом Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI), а в 1991 году был одним из основателей Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ).

Сегодня «Экспоцентр» – авторитетный в международном бизнесе оператор на рынке выставочно-конгрессных услуг, имеющий собственный современный выставочный комплекс. «Экспоцентр» состоит в элитном клубе крупнейших выставочных площадок Европы – Ассоциации ведущих европейских выставочных центров (ЕМЕСА), входит также в целый ряд других авторитетных международных выставочных и конгрессных организаций.

Ежегодно в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр», расположенном в центре Москвы, проводится более 100 международных выставок, которые посещают свыше миллиона специалистов, проходит более 900 конгрессов, симпозиумов, конференций. Общая выставочная площадь ЦВК «Экспоцентр» – 165 тыс. кв. м, в том числе закрытая – 105 тыс. кв. м и открытая – 60 тыс. кв. м. Комплекс располагает девятью выставочными павильонами с самым современным инженерно-техническим оснащением, а также удобными многофункциональными залами для проведения конгрессных мероприятий любого формата.

По итогам Общероссийского рейтинга выставок 2016–2017 гг., тринадцать выставок «Экспоцентра» были признаны лучшими выставками России в своих отраслях.

Специалисты «Экспоцентра» предлагают широкий набор всех необходимых выставочных сервисов, в том числе - собственные инновационные технические и организационные «ноу-хау», которых нет у других операторов. «Экспоцентр» располагает своими сервисными компаниями, осуществляет услуги по строительству стендов, транспортно-логистические, рекламно-полиграфические, кейтеринговые, а также визовую поддержку, бронирование гостиниц и многое другое. Таким образом, имеется полный арсенал инструментов и возможностей по организации выставочно-конгрессных мероприятий любого масштаба и сложности - от застройки до продажи билетов, аккредитации журналистов, обеспечения безопасности и предоставления других необходимых услуг.

Участие в выставках – один из важнейших элементов, подтверждающих нацеленность компаний разного профиля на собственное развитие. Именно поэтому многие производители Татарстана хорошо знакомы с выставочной площадкой ЦВК «Экспоцентр», активно участвуют в проходящих на ней отраслевых выставках.



Центр порошковых покрытий «Радар»

Радмила Белавина, Генеральный директор:

В международной выставке «Интерлакокраска», организуемой АО «ЭКСПОЦЕНТР», наша компания принимает участие прямо со времени её основания - с 1997 года. Сейчас готовимся принять участие в «Интерлакокраске-2020». За все эти годы мы не пропустили ни одной выставки - этого крупнейшего в лакокрасочной отрасли страны мероприятия! Неоднократно награждались почётными серебряными медалями, а в 2013 году - Золотой медалью «За качество».

Выставка «Интерлакокраска» на сегодняшний день – практически единственный в России отраслевой смотр, собирающий максимальную целевую аудиторию не только нашей страны, но и стран ближнего и дальнего зарубежья. Каждое участие в выставке – это десятки новых клиентов, партнеров и, соответственно, расширение рынков сбыта, дилерской сети, увеличение прямых продаж.

Компания «Радар» была создана в 1993 году на базе Казанского авиационного института и сегодня её продукция широко известна как в России, так и за рубежом.

Наш уникальный продукт, ставший несомненным лидером продаж - малогабаритный электростатический распылитель порошковых красок СТАРТ-50. При его создании были использованы новейшие научно-технические и опытно-конструкторские разработки.

Ещё одна наша уникальная разработка, не имеющая аналогов в мире - переносной комплекс «МИНИСТАРТ», в котором реализован весь технологический процесс нанесения порошковых покрытий на изделия.

Сегодня мы имеем большой современный склад в Казани, филиал в Москве и более 50 дилеров в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Латвии, Узбекистане и Украине. Это дает нам возможность оперативно обеспечивать порошковой краской и производственным оборудованием потребителей всех регионов страны и зарубежья, а также осуществлять гарантийное и постгарантийное обслуживание на высочайшем уровне. Всегда в наличии около 150 видов краски.



ООО «Татнефть-Пресскомпозит»

Ольга Аверьянова, специалист по маркетингу:

Уже несколько лет подряд «Татнефть-Пресскомпозит» - участник специализированных выставок «Электро» и «Нефтегаз», организуемых АО «ЭКСПОЦЕНТР». Для нас это уникальная возможность продемонстрировать свои новинки и познакомиться с новыми разработками отрасли. Здесь можно найти новых клиентов, встретиться с партнерами, расширить географию сбыта продукции. Также большую пользу для компании мы видим в поездках своих специалистов в качестве посетителей на другие отраслевые выставки «Экспоцентра», например – такие, как выставка «Химия».

За последние десятилетия композиционные материалы заняли важнейшее место в различных отраслях отечественной промышленности. Их применение обеспечивает качественное развитие и конкурентоспособность промышленного сектора и российской экономики в целом. Именно поэтому руководство Республики Татарстан поставило несколько лет назад перед ПАО «Татнефть» стратегическую задачу по организации ряда высокотехнологичных производств композиционных материалов на территории Свободной Экономической Зоны «Алабуга». Так, в 2011 году, родилось и наше предприятие - ООО «Татнефть-Пресскомпозит».

Наш профиль - это производство композиционных материалов на основе стекловолокна, насыщенных полиэфирных смол и минеральных наполнителей. Мы - единственный производитель кабеленесущих систем из стеклопластика в России. Выпускаемая нами продукция широко используется в строительной отрасли и нефтегазовой промышленности.

«Татнефть-Пресскомпозит» - динамично развивающееся предприятие. Мы не стоим на месте: проводим постоянные изыскания и испытания новых рецептурных составов композитов, направленных на увеличение эксплуатационных характеристик продукции и снижение себестоимости продукции.



ООО «Ай-Пласт» (IPLAST)

Елена Жукова, менеджер по маркетингу:

Наша компания нацелена на развитие, на расширение сбыта своей продукции. Именно поэтому в своей маркетинговой стратегии «Ай-Пласт» уделяет большое внимание участию в крупных международных выставках, в частности - в выставках, организуемых АО «Экспоцентр». Ежегодно, на протяжении 6 лет мы участвуем в выставке «Агропродмаш», были экспонентами и на выставке «Продэкспо». Хочется отметить хорошую организацию каждого мероприятия: менеджеры «Экспоцентра» всегда оказывают всяческое содействие участникам, в выставочном центре царит доброжелательная деловая атмосфера.

Для себя мы определили выставку «Агропродмаш» целевой и необходимой. Это связано, в первую очередь, с активным выходом «Ай-Пласта» на рынок АПК в качестве производителя крупногабаритной тары для сельскохозяйственной продукции и рыбного хозяйства. Надеемся, что ежегодное участие в таком авторитетнейшем отраслевом смотре, как «Агропродмаш», поможет нам успешно решать многие задачи, которые важны для динамичного развития предприятия.

В этом году наша компания, - ведущий российский производитель изделий из полимерного сырья, - отмечает свое 10-летие. Продукция «Ай-Пласта» - крупногабаритные пластиковые контейнеры, ящики, поддоны, полимерные контейнеры для сбора ТКО, - находит самое широкое применение в отечественном машиностроении, химической и пищевой промышленности, сфере ЖКХ, сельском хозяйстве, складской логистике, индустрии напитков, торговле и транспорте. Объем переработки полимерного сырья на нашем производстве составляет 55 000 тонн в год.



АО "КВАРТ"

Айрат Натфуллин, начальник Отдела маркетинга:

Камско-Волжское акционерное общество резинотехники «КВАРТ» - одно из ведущих производителей резинотехнических и полимерных изделий в России, которое имеет стратегически важное значение как для экономики Республики Татарстан, так и для всей страны. За плечами нашего предприятия - более чем 75-летняя история его становления. На протяжении этого времени мы постоянно совершенствовали технологии своего производства, используя результаты новейших научных разработок.

Сегодня мы выпускаем свыше 7 000 наименований продукции, качество которой подтверждено российскими и международными сертификатами. На пространстве России и странах СНГ АО «КВАРТ» является абсолютным лидером в секторе производства рукавов высокого давления для глубокого бурения нефтяных и газовых скважин, тормозных рукавов для железнодорожного транспорта, а также уплотнителей для тоннелей метрополитена.

Мы уверены, что участие в выставках очень важно для любого развивающегося предприятия - в первую очередь потому, что это прекрасная возможность наглядно продемонстрировать не только традиционный ассортимент выпускаемых изделий, но и показать свои наработки, достижения в освоении новых видов продукции.

Для нашего предприятия важнейшая профильная отраслевая выставка России - это «Шины. РТИ. Каучуки», которая проводится на площадке Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр». АО «КВАРТ» со своей экспозицией участвует в ней постоянно, практически со дня основания данного проекта.

Каждая выставка – это полезное общение с коллегами из родственных предприятий, обмен опытом, знакомство с новинками отрасли. Здесь же, на выставках «Экспоцентра» мы находим потенциальных партнеров-потребителей нашей продукции и заключаем контракты с поставщиками оборудования и приборной техники для дальнейшего инновационного развития своего предприятия. Хочешь идти вперёд и развиваться – участвуй в выставках!





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