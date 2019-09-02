В Якутске из-за низкого уровня воды в реке Лена введен режим ЧС

Мэр Якутска Сардана Аквсентьева подписала распоряжение о введении режима ЧС из-за низкого уровня воды в реке Лене и угрозы водоснабжению города. «Режим ЧС вводится в связи с сохраняющимися ниже проектных отметками, которые лимитируют судоходство на реке Лена у Якутска, а также в связи с возникновением угрозы обеспечения населения города бесперебойным и качественным водоснабжением»,— говорится в документе.

Согласно распоряжению, будет проводиться комплекс мероприятий, направленных на обеспечение водой населения и жизнеобеспечивающих предприятий. В том числе, компании «Водоканал» поручено проработать вопрос принятия необходимого мер.

Напомним, в отсутствии моста через Лену все сообщение города с соседними районами осуществляется по реке. Более пяти лет назад власти Якутии и Минтранс договорились о строительстве автомобильного моста через реку на основе ГЧП, стоимость проекта была оценена в 64 млрд руб. В 2016 году строительство моста было приостановлено на неопределенный период.