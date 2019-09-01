Северная Корея отрицает заявления о заработанных на кибератаках миллиардах

Северокорейское руководство назвало ложными и сфабрикованными заявления о том, будто страна благодаря кибератакам на банки и криптовалютные биржи смогла заработать $2 млрд. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Северной Кореи со ссылкой на заявление представителя Национального координационного комитета КНДР по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансовому терроризму.

«В последние дни США и другие враждебные силы распространяют злонамеренные слухи о том, будто мы использовали хакеров для незаконного перевода $2 млрд, необходимых для программы разработки оружия массового уничтожения»,— говорится в заявлении северокорейских властей, которые ссылаются на доклад ООН с этими выводами. В докладе упоминаются несколько хакерских группировок, включая Lazarus, за которыми, как считают международные эксперты, стоят северокорейские власти.

В заявлении эти выводы называются «вопиющей ложью», а их использование сравнивается с «абсурдной попыткой возродить старые приемы, применявшиеся гитлеровской пропагандистской машиной: «Если повторить ложь сто раз, она сойдет за правду». Цель этого, по мнению северокорейского руководства, заключается «в стремлении враждебных сил очернить образ КНДР и создать повод для оправдания санкций и давления на страну».

Подробнее о кибератаках северокорейских хакеров на криптовалютные биржи читайте в материале “Ъ” «КНДР экспроприирует биткойны».

Алена Миклашевская