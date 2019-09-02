«Авангарду» потребовалась салфетка

Российский производитель нетканого материала ООО «Авангард» вложит €2,5 млн в установку новых линий по производству влажных салфеток и косметических масок для лица на своем заводе в Ленобласти. Благодаря этому объем выпуска влажных салфеток инвестор рассчитывает увеличить на 15%, а масок для лица — вдвое. По оценкам экспертов, запуск новых мощностей позволит «Авангарду» занять почти треть российского рынка влажных салфеток.

Как сообщил “Ъ” директор завода «Авангард» в Ленобласти Антон Фомин, инвестор установит пять новых производственных линий. Две будут выпускать влажные салфетки, две — пластиковые крышки для упаковок, а еще одна — косметические маски для лица. В итоге годовой объем производства салфеток «Авангард» рассчитывает увеличить с 360 млн пачек до 414 млн, а масок — с 18 до 36 млн штук. Запустить новые мощности компания рассчитывает в начале следующего года. Удвоить объем выпуска масок для лица в компании решили из-за растущего спроса и высокой рентабельности этого направления, объяснил господин Фомин.

ООО «Авангард» производит универсальные, детские, автомобильные и хозяйственные влажные салфетки, нетканое полотно спанлейс и косметические маски для лица. Компания выпускает продукцию под своими брендами, среди которых «Маша и Медведь», «Смешарики», Top Gear, Pamperino, Diva, а также работает по контакту с компаниями Johnson & Johnson, Unilever, «Ашан», «Магнит», «Лента», «Детский мир», «Л’этуаль», «Иль де Боте», ТНК, ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть», «Невская косметика». Всего, по данным господина Фомина, ООО «Авангард» производит 1200 наименований продукции. В портфеле активов компании есть завод в городе Шахты (Ростовская область), где расположено производство нетканого полотна и сухой продукции, а также в Тосно (Ленобласть), который выпускает влажные салфетки, спанлейс и маски для лица. Площадь производственных мощностей в Ленобласти — 5,5 тыс. кв. м, в Ростовской области — 25 тыс. кв. м.

Единоличным собственником ООО «Авангард» указан Олег Рябошапка, который также является совладельцем сети аптек в Петербурге и Ленобласти «Меди Плюс», следует из системы «СПАРК-Интерфакс» (www.spark-interfax.ru). Выручка ООО «Авангард» за 2018 год составила 7,5 млрд рублей, чистая прибыль — 151,8 млн, в 2017 году — 5,9 млрд и 180,7 млн рублей соответственно.

По данным заместителя начальника аналитического отдела инвестиционной компании ЛМС Дмитрия Маркова, в 2018 году объем производства нетканых материалов в России вырос на 4,8% по сравнению с предыдущим годом. Сегодняшний оборот этого рынка превышает $500 млн, ежегодно прирастая на 20%, отмечает он. На долю «Авангарда» приходится около 18%, дополняет гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров.

Что касается рынка влажных салфеток, то по данным господина Бурмистрова, в 2018 году объем продаж в стране возрос на 12%, превысив 1,3 млрд пачек в год. Сегодня в России работает около 20 крупных производителей этой продукции. К числу лидеров, помимо «Авангарда», относят Grand A.V. и «Зетэл». На «Авангард», согласно оценкам эксперта, приходится около 26% рынка, а с вводом новых мощностей этот показатель может увеличиться до 29%. На рынке косметических масок для лица доля компании увеличится с 2,5 до 5%, уверен управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

«Развитие производства масок и влажных салфеток перспективно. Мощностей российских предприятий пока не хватает для удовлетворения внутреннего спроса. Есть большой потенциал по импортозамещению за счет более низких издержек производства и экономии на логистике»,— резюмирует Дмитрий Марков.

Ольга Кантемирова