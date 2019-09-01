Московский департамент образования отрицает связь с отменой школьных линеек

Школы сами принимают решения о проведении линеек, департамент образования Москвы в эти вопросы не вмешивается, заявил глава ведомства Исаак Калина. Так господин Калина отреагировал на информацию “Ъ” об отмене школьных линеек в столице.

«Были линейки, не были — это точно не вопрос компетенции департамента. Это полное право самой школы принимать решение. Мы даже никогда никаких отчетов не собирали. Это право школ, и в это право мы не можем вмешиваться»,— сказал руководитель департамента (цитата по «РИА Новости»).

О том, что замглавы департамента образования Москвы Владимир Раздин рекомендовал отменить школьные линейки необходимо из-за «вопросов безопасности», накануне сообщали СМИ.

Позднее сообщение с его заявлением было удалено, источник “Ъ” в столичном департаменте региональной безопасности пояснял, что цитата была истолкована неверно, и линейки никто не запрещал. Однако некоторые учебные заведения все же решили не проводить торжества в День знаний.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Учебный год начнется буднично».