Вышинский назвал «политизированным» подход к делу при президенте Порошенко

Руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский считает, что расследование дела о госизмене, возбужденного против него, было политизированно при бывшем президенте Украины Петре Порошенко.

«Глупо отрицать, что после выборов в моей судьбе произошли серьезные изменения. Это говорит об одном: что все, что было при Порошенко, была политическая история. Если начинать разбираться в рамках права, все рухнет, рассыплется и точно будет доказано, что я невиновен»,— сказал господин Вышинский в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия-1».

Руководитель портала «РИА Новости Украина» рассказал ос своем психологическом состоянии во время заключения. По его словам, в какие-то минуты ему казалось, что он один, а в какие-то минуты — «oгромное количество людей за меня болеют, ждут и делают все для того, чтобы меня освобождали».

28 августа, Киевский апелляционный суд решил освободить Кирилла Вышинского из-под стражи. На изменение меры пресечения согласилась прокуратура Украины. Журналист обязан будет являться в суд или к следователю по первому требованию.

Господин Вышинский находился под арестом с июня 2018 года по обвинению в госизмене, сам он считает себя невиновным. По мнению украинских властей, он вел подрывную информационную деятельность против Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

О судебном процессе над главредом «РИА Новости Украина» — в материале “Ъ” «Кирилл Вышинский остался под арестом».