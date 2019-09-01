Теннисист Медведев оштрафован на $9 тыс. за неспортивное поведение в матче US Open

Российский теннисист Даниил Медведев был оштрафован на $9 тыс. за неспортивное поведение во время матча третьего круга Открытого чемпионата США (US Open), передает Reuters. $5 тыс. назначили за то, что спортсмен вырвал полотенце у подающего мячи ребенка. $4 тыс. — за демонстрацию среднего пальца зрителям, которые были не на стороне Медведева во время игры с испанцем Фелисиано Лопесом.

Всего за время турнира россиянин оштрафован на $19 тыс. — в первом круге за словестное оскорбление ему выписали штраф в $7,5 тыс., во втором за швыряние ракетки — $2,5 тыс.

US Open продлится по 8 сентября. Призовой фонд турнира составляет $57,2 млн.