Краевые власти планируют снизить в 2020 году стоимость налогового патента для ИП

В минувшую пятницу, 30 августа губернатор Пермского края Макси Решетников внес в региональный парламент законопроект, расширяющий условия применения патентной и упрощенной системы налогообложения. Как рассказал "Ъ-Прикамье" собеседник, близкий к правительству региона, проект закона предусматривает существенное снижение стоимости патента по всем видам деятельности. По словам собеседника, для предпринимателей, занимающихся торговлей, предлагается установить единую стоимость патента вне зависимости от предлагаемого ассортимента. Таким образом, исчезнет необходимость покупки дополнительного патента в случае расширения ассортимента. Также единую стоимость патента предлагается установить для предприятий общепита и сферы пассажирских перевозок автобусным транспортом. Кроме того, предлагаемый законопроект даст возможность перехода на патентную систему для предпринимателей, владеющих автомойками, торговыми автоматами, и бизнесменов, занимающихся строительством.

Для предприятий, работающих по упрощённой системе расширятся возможности применения пониженных ставок. В частности, по словам источника, такими ставками могут воспользоваться организации общепита, вне зависимости от количества сотрудников. Кроме того, на пониженнные ставки могут рассчитывать компании-резиденты технопарков и индустриальных парков. Предполагается, что заксобрание Пермского края рассмотрит эту инициативу на сентябрьском пленарном заседании.

Напомним, ранее на заседании правительства Пермского края Максим Решетников поручил правительству расширить условия применения патентной и упрощенной системы налогообложения в связи с отменой единого налога на вмененный доход (ЕНВД).

Напомним, на федеральном уровне было принято решение об отмене данного налога к 2021 году. Предполагается, что предприниматели-плательщики ЕНВД смогут перейти на патентную или упрощенную систему налогообложения. Однако в июне депутаты краевого заксобрания поддержали инициативу губернатора о компенсации выпадающих доходов для муниципалитетов, согласившихся отменить ЕНВД досрочно с 2020 года. Объем дотаций из краевого бюджета на эти цели составит 2 млрд руб.

Однако, не все муниципалитеты согласились с рекомендациями краевых властей. Отменять ЕНВД отказались представительные органы Осинского района, Чайковского городского округа, а также Добрянского, Частинского, Большесосновского и Гайнского муниципальных районов. Причем в Чайковском депутаты думы дважды проголосовали против данной инициативы. Кроме того, около 2000 предпринимателей направили в Пермскую думу письмо с просьбой отказаться от досрочной отмены ЕНВД.