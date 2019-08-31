Полиция Гонконга применила слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов

В Гонконге сегодня, 31 августа, проходит очередная акция протеста, на которую собрались несколько тысяч человек. Протесты не прекращаются с июня. Поводом стал закон об экстрадиции, который, как считают митингующие, направлен против диссидентов, бежавших из материкового Китая в Гонконг.

Протестующие начали закидывать полицейских кирпичами и «коктейлями Молотова», сообщает Reuters. Для разгона демонстрантов сотрудники полиции применили слезоточивый газ. Силовики также используют водометы с синей водой. Жидкость окрашивают специально, чтобы потом было легче идентифицировать протестующих.

Тем временем, власти Гонконга ищут способы прекратить массовые манифестации. Глава специального административного района Кэрри Лам встретилась с представителями протестующей молодежи и пообещала не вводить чрезвычайное положение, но встреча оказалась безрезультатной. Китай же разработал собственную стратегию, сочетающую информационные и экономические меры.

О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «Гонконгские протесты изолируют от Китая».