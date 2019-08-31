Киберспорт привлекает внимание государства

Призовой фонд кубка России по компьютерным играм достиг 3,5 млн руб. Средства удалось собрать только за счет частных инвесторов. Победителей в различных дисциплинах, командных и одиночных, определят в декабре. А на днях завершился чемпионат мира по игре Dota 2. Отдельные матчи побили рекорды по посещаемости и собирали больше, чем по 1,5 млн зрителей онлайн. В России о киберспорте теперь регулярно говорят власти. На днях Институт развития интернета предложил внедрить занятия по компьютерным играм в школах. Как скоро матчи российских киберспортсменов будут собирать стадионы? Об этом — Глеб Силко.

Киберспорт все больше выходит на официальный уровень и перестает быть спортом только для людей, увлеченных видеоиграми. Например, российский министр спорта Павел Колобков недавно высказался: развивать это направление важно, потому что скоро оно наверняка станет частью Олимпийских игр. К тому же подготовка киберспортсменов — это еще и вклад в будущее экономики, отметил министр: «У этого вида спорта, если говорить про экономическую составляющую, есть очень серьезный потенциал, потому что киберспорт — это возможности подготовки специалистов, связанные с цифровизацией. Вопрос признания или непризнания киберспорта — это вопрос дискуссионный не только в России, но и в мире. На мой взгляд, недалек тот час, может быть, лет через 15-20, когда он может войти в программу Олимпийских игр».

Сложно придерживаться иной точки зрения, когда треть россиян регулярно смотрит стримы в интернете, по данным опроса компания DonationAlerts. А самый популярный жанр — компьютерные игры. За связанными с ними трансляциями наблюдает больше половины респондентов. Чтобы им было на что смотреть дальше и чтобы было кому в будущем выступать на Олимпиаде, Федерация киберспорта не первый год проводит Открытый Кубок России. Спортсмены в нем соревнуются в Dota 2, Clash Royale и Counter-Strike. Примечательно, что киберспорт развивается практически без поддержки государства.

Тот же Кубок России проводится исключительно за счет частных инвестиций, рассказывает президент Федерации киберспорта Дмитрий Смит: «Мы не получаем бюджетных денег на данных соревнованиях. Единственное, что нам здесь полагается, поскольку соревнования официальные, внесены в единый календарный план,— это наградные материалы, то есть медали, грамоты. Деньги мы научились зарабатывать самостоятельно. Здесь в первую очередь речь идет про наших партнеров — это и банковский сегмент, и автопром, и направление FMCG, где сейчас аудитория достаточно большая. Она активна, платежеспособна, интересна для коммерческих партнеров».

Как выяснил “Ъ FM”, профессиональные игроки, в том числе в России, например, из команды Virtus.pro благодаря и зарплате, и рекламным контрактам зарабатывают на уровне коллег из традиционных видов спорта. И в ведущих командах речь идет о десятках тысяч долларов в месяц, плюс часть призовых. Суммы немалые для только начавшего развиваться вида спорта. Что же нужно, чтобы тот же Кубок России собрал у экранов миллионы зрителей, как международные соревнования? Для этого нужна не только прямая поддержка государства, но и время, считает руководитель пиар-направления в агентстве LVL UP Никита Борщев: «Интернет — это очень активный и живой канал. Но у нас все еще огромное влияние в том числе у телевизора. При этом вырастает количество людей, которые воспринимают это с большим интересом, чем классические виды спорта. Наверное, их дальше будет все больше и больше.

Конечно, если бы было освещение и поддержка на уровне государственных спортивных программ, в том числе через централизованные каналы, то как минимум восприятие у людей, которые от этого далеки, было бы более лояльным. Потому что многие могут до сих пор не понимать, как это работает».

А чтобы начать готовить киберспортсменов с детства, Институт развития интернета предложил Минпросвещения ввести в школах специальные занятия по Dota 2, Hearthstone и Minecraft. В ведомстве против выступать не стали и ответили, что в рамках факультативных занятий школы действительно могут ввести уроки по киберспорту.

Мировой рынок киберспорта оценивается почти в $50 млн. Вложения рекламодателей в российский сегмент в прошлом году достигли почти $15 млн.