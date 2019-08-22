Школьников хотят обучить компьютерным играм

Минпросвещения не будет включать компьютерные игры в школьную программу. В ведомстве отметили, что такие предметы могут привести к переутомлению учащихся. Письмо с инициативой в министерство отправил Институт развития интернета. Там считают необходимым ввести в школьную программу факультативы по компьютерным играм, в числе которых Hearthstone, CodinGame, World of Tanks, Minecraft и некоторые другие.

По мнению авторов письма, эти игры развивают логическое и стратегическое мышление, скорость реакции, а также учат командной работе. Помимо этого большинство из стратегий — общепризнанные киберспортивные дисциплины, по которым проводятся турниры. Нужно ли преподавать компьютерные игры в школе? Владелец холдинга Winstrike Ярослав Комков уверен, что подобные уроки будут полезны школьникам. Правда, пока непонятно, как именно преподавать новые дисциплины, отмечает Комков: «Наверное, полезно рассказывать про индустрию киберспорта. Пока не очень хорошо понимаю саму методику: кто будет рассказывать, на основании каких источников, данных, какие методички будут использоваться.

В целом инициатива хорошая, потому что действительно, чем дальше, тем больше становится понимания, что игры — одна из важнейших частей жизни — люди тратят на нее очень много свободного времени. Логично готовить в школах к этому, мол, ребята, смотрите, какая карьерная перспектива есть. Для России это имеет еще дополнительную стоимость — это возможности, которые дает гейминг в широком смысле людям из регионов. Из разных городов можно через киберспорт попасть, например, в крупную команду какую-то или добиться международного успеха, заиметь друзей по всему миру».

Вводить киберспорт в качестве отдельной дисциплины излишне, считает учитель информатики, лауреат конкурса «Учитель года» города Москвы Владислав Попов. Но, по его мнению, в изучении классических школьных предметов некоторые игры действительно могут помочь: «Как таковой необходимости преподавания киберспорта в школе нет, потому что дети, которые заинтересованы в нем, итак много времени проводят за компьютером. Но некоторые из игр, в частности Minecraft, могут позволить лучше преподавать информатику. Не секрет, что сейчас такой тренд, как геймификация в образовании, набирает все большую и большую популярность.

Почему бы на тех же уроках информатики не показывать детям, как пишутся скрипты в различных играх, чтобы дети на практике видели результат своего труда?»

Институт развития интернета также предлагает делать паузы во время игр и включить в киберспортивные курсы занятия по тайм-менеджменту. В подобных уроках особенно важно научить ребенка контролировать время игры, объясняет детский клинический психолог Тамара Григорьянц: «В какой-то учебной среде, конечно, это положительное влияние, потому что взрослый человек может рассказать, объяснить, может быть, показать самые первоначальные вещи. Все-таки нужно соизмерять все это с возрастом и развитием ребенка и вводить небольшими порциями. Для одних это нормально протекает, а у других, более зависимых, которым больше делать нечего, кроме как играть в компьютер и сидеть дома, конечно же, могут обостриться патологические черты личности».

С 2016 года киберспорт входит в школьную программу в Норвегии. Ученики тратят по пять часов в неделю на Dota 2, Counter-Strike и League of Legends.

Илья Сизов