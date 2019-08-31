В аэропортах Москвы задержано и отменено более 90 рейсов

В трех аэропортах Москвы задержан и отменен 91 рейс, сообщает сервис «Яндекс.Расписания». По данным на 13:12, во Внуково задержали девять рейсов. В Домодедово 34 рейса задержано, восемь отменено. В Шереметьево задержано 40 рейсов.

О причинах изменений в расписании не сообщается. По данным Гидрометцентра на 6:00, в Москве дымка, относительная влажность 96,8%. О сильном тумане в утреннее время 31 августа предупредила пресс-служба Управления МЧС РФ по Московской области.

«С сохранением до 9:00 31 августа местами в Московской области ожидается туман с видимостью 300–800 м»,— говорится в сообщении.

Пользователи социальных сетей в Москве и Подмосковье делятся фотографиями тумана.