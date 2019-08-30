Надежда Тихонова заявила, что не намерена сниматься с выборов губернатора Петербурга

Кандидат на пост губернатора Петербурга от «Справедливой России» Надежда Тихонова сообщила, что не намерена вслед за Владимиром Бортко сниматься с выборов главы города.

«Я шокирована. Считаю, что Бортко совершил большую ошибку, поскольку его снятие играет на явку. Понижая явку, он подыгрывает Беглову. Я со всей ответственностью говорю: я не снимусь»,— заявила “Ъ-СПб” госпожа Тихонова.

Напомним, что кандидат от КПРФ Владимир Бортко заявил о прекращении предвыборной кампании и снятии своей кандидатуры прямо во время дебатов в пятницу, 30 августа. Он уточнил, что не согласовывал свое решение с лидером партии Геннадием Зюгановым и «готов понести наказание».