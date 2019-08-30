Владимир Бортко снял кандидатуру с выборов губернатора Петербурга

Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко в эфире телеканала «Санкт-Петербург» снял свою кандидатуру с выборов. Он сделал это в начале предвыборных дебатов 30 августа. Господин Бортко отметил, что не советовался по поводу своего решения с лидером партии Геннадием Зюгановым и готов понести наказание. После этого он покинул студию.

Заявление о прекращении борьбы за пост главы города Владимир Бортко намерен подать в Городскую избирательную комиссию в 09:00 субботы, 31 августа.

Таким образом, на пост губернатора Петербурга осталось три претендента – Михаил Амосов («Гражданская платформа»), Надежда Тихонова («Справедливая Россия») и Александр Беглов (самовыдвиженец).

Кандидат на пост губернатора Петербурга от «Справедливой России» Надежда Тихонова сообщила, что не намерена вслед за Владимиром Бортко сниматься с выборов главы города.