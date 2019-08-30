БАДы берут под контроль

Роспотребнадзор предложил ввести обязательную маркировку биологически активных добавок. Ведомство обратилось с таким предложением в Минпромторг. В письме указывается, что сейчас на рынке БАДов слишком много контрафакта, а специальные метки позволят сократить незаконный оборот таких товаров. Также Роспотребнадзор намерен разрешить продажу добавок на российских сайтах. Сейчас, согласно закону, купить их можно только в аптеках и точках с диетическими продуктами.

Вероятно, одна из целей — переключить интерес покупателей с иностранных продавцов БАДов на российские, полагает кандидат медицинских наук, гендиректор группы MedInform Healthcare Communications Елена Стрелецкая: «Сегмент БАДов — это очень перспективная зона, интересная, в том числе и отечественным производителям, которые сильно недовольны тем, что такие популярные ресурсы, как iHerb, оттягивают на себя довольно приличную аудиторию потенциальных покупателей. Также нельзя сбрасывать со счетов то, что россиянам все импортное всегда кажется более качественным. Кроме того, разнообразие различных форм и препаратов очень подкупает, потому что предписанные врачом БАДы в нужных дозировках и в нужных сочетаниях я нигде, кроме как на iHerb, найти не могла. Но я не первый раз слышу от государственных служащих о необходимости закрыть этот ресурс. Это не забота о здоровье, а, скорее, цель перераспределить потоки потенциальных покупателей и сосредоточить их на отечественных производителях».

Одну из крупнейших зарубежных площадок по продаже БАДов — iHerb — в России неоднократно обвиняли в торговле запрещенными добавками. В прошлом году суд Ульяновска даже потребовал удалить приложения онлайн-магазина из AppStore и Google Play. Дело рассматривалось по иску покупателя, который обнаружил в детских витаминах сорбат калия. В России это вещество в продуктах для детей использовать не рекомендуется. Именно такие продавцы вредят рынку биологически активных добавок, считает независимый эксперт Леонид Марьяновский: «Есть несколько сайтов, которые торгуют зарубежными биологически активными добавками, но не имеют регистрации в Российской Федерации. Тем не менее, приобрести БАДы можно и не единично, а оптом. Вот с этим бороться и нужно. Что же касается фальсификатов, для меня это немножко странно, потому что продукция распространяется в небольших количествах. А те, кто производит незарегистрированные БАДы, не попадают в сферу контроля, потому что они не проходят через официальные каналы продаж».

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В России БАДы все чаще выходят из аптек в розничный ритейл. Рост продаж в этом сегменте фиксируют «Ашан», «Азбука вкуса» и другие сети. Лидерами являются мультивитамины, витамин С, аскорбиновая кислота и средства от простуды.

Светлана Белова