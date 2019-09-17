Цвет Кашмира

Главного дизайнера Sutra Арпиту Навлакху всегда интересовала тема природы. На сей раз цветки жасмина, лотоса и бархатцы, произрастающие в регионе Кашмир на северо-западной границе Индии, вдохновили ювелира на создание целой коллекции. Как и прежде, автор старается показать красоту природы через украшения с подвижными элементами. Серьги-каффы с инкрустированными рубинами и танзанитами лепестками, кольца, двигающиеся при сгибании и разгибании пальца,— украшения из коллекции Kashmir представляют цветовые комбинации от темных с насыщенными оттенками сапфиров до ярко-розовой палитры с белыми опалами. И серьги, и кольца уже доступны в ювелирной зоне ЦУМа.

Полный бант

Брошь Mikimoto Фото: Mikimoto

В 1893 году японскому предпринимателю Кокити Микимото впервые удалось культивировать жемчуг. С тех пор главными принципами в украшениях бренда Mikimoto остаются тщательный отбор жемчужин высокого качества, внимание к мастерству ювелиров и смелые дизайнерские разработки. Новое колье Mikimoto, которое недавно поступило в ювелирные бутики Mercury, выполнено из жемчуга акойя и дополнено деталями из белого золота с бриллиантами. Украшение можно сочетать с брошью в виде объемного асимметричного банта, которая станет идеальным дополнением для строгого костюма или, скажем, для шелковой блузки с воротником-бантом в духе 1970-х.

Мечта Гогена

Подвеска Freywille Фото: Freywille

Философия австрийского ювелирного дома всегда строилась прежде всего на любви к искусству и уникальном мастерстве работы с горячей эмалью. Многие коллекции Freywille стали данью уважения творчеству великих художников, таких как Альфонс Муха, Клод Моне, Густав Климт, Винсент Ван Гог. В этом году марка представила украшения, навеянные картинами Поля Гогена, которые знаменитый постимпрессионист создал во Французской Полинезии. Красочный мир тропических растений и экзотических фруктов нашел отражение в сериях украшений «Полинезия», «Таити» и «Бора-Бора». Кольца, браслеты, колье и серьги (в том числе новой формы каре) сделаны из золота и фирменной для бренда высокохудожественной драгоценной эмали. А насыщенных цветов удается достичь благодаря особой технологии и обжигу, которые хранятся как «секрет фирмы».

Английский поцелуй

Колье Graff коллекция Kiss Фото: Graff

Ювелирный дом Graff готов — в довольно буквальном смысле — зацеловать своих клиенток: колье, кольца и серьги из новой коллекции Kiss выполнены в форме букв XX, которые обычно ставят в конце письма, обозначая поцелуй. Украшения из линейки Kiss — это современное и игривое выражение любви, обрамленное в белое золото с лучшими бриллиантами, изумрудами, рубинами и сапфирами ювелирного дома. А поскольку мастера Graff славятся особым навыком в полировке камней, их украшения сверкают ярче, чем у кого бы то ни было.

Коронный номер

Кулон из коллекции «Корона О» Фото: Pandora

Осенняя линейка украшений Pandora, как обычно, вышла большой и разнообразной. Дизайнеры бренда представили кулон из коллекции «Корона О», который легко комбинировать с шармами и подвесками: достаточно нажать кнопку на обратной стороне. Украшение в форме «О» выпускается в трех металлах: серебре, золоте и Pandora Rose, более того, дизайнеры предусмотрели разные размеры кулонов, чтобы как можно точнее можно было воплотить любые идеи по созданию образа. Также в новую коллекцию вошла серия «Дубовый лист» — украшения, навеянные красотой осеннего леса.

Журавль с неба

Брошь Ole Lynggaard Коллекция Cranes Фото: Ole Lynggaard

В московском ЦУМе появилась коллекция (три кольца, одна серьга-подвеска и брошь) высокого ювелирного искусства скандинавского бренда Ole Lynggaard. Коллекция получила название Cranes. Три года дизайнер рисовал наброски и делал журавликов, чтобы убедиться: движения этих птиц удалось точно воссоздать в ювелирных изделиях. Контраст белого и желтого золота (желтый для тела и белый для головы и крыльев) в сочетании с бриллиантами делает украшения более объемными и легкими. Голова каждого журавля, словно корона, инкрустирована рубином огранки «кабошон».