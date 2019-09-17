Показательные поступления

Крупные ювелирные выставки — события беспрецедентные: чего стоит просто собрать множество исторических драгоценностей с соблюдением всех надлежащих норм безопасности. И конечно, это уникальный шанс для всех интересующихся историей ювелирного искусства вживую увидеть украшения разных эпох и стилей. На сей раз такой шанс предоставляют экспозиции Tiffany & Co. в Шанхае и Bvlgari в Риме. Выставка в парижском фонде Cartier совсем другого порядка: она рассказывает о деревьях как о носителях особого интеллекта, способного повлиять на развитие экологии. И предлагает задуматься о том, что деревья даже в большей степени творцы, чем люди. Впрочем, выставка будет интересна не только биологам и антропологам, но и тем, кто следит за общим культурным контекстом, в котором работают ювелиры.

Рим

«Bvlgari, история, мечта»

26 июня — 3 ноября

Bvlgari, колье из золота с изумрудами, рубинами, сапфирами и бриллиантами, около 1960 года Фото: предоставлено Bvlgari

В середине лета в замке Святого Ангела и в палаццо Венеция открылась выставка «Bvlgari, история, мечта». Проект экспозиции создан музеями Лацио в сотрудничестве с Bvlgari, а тематику, раскрывающую стиль и творческий метод ювелирного дома, разработала Лючия Боскаини, глава отдела наследия Bvlgari. Куратор Кьяра Оттавиано постаралась представить историю Bvlgari как образец успеха итальянской фирмы, превратившейся из небольшого семейного предприятия в бренд роскоши мирового масштаба.

Bvlgari, колье из платины и золота с рубинами и бриллиантами, 1969 год Фото: предоставлено Bvlgari

Здесь показывают украшения из архивной коллекции дома (некоторые выставляются впервые), изделия из частных собраний, ранее не публиковавшиеся архивные документы, исторические фотографии и фильмы, а также платья высокой моды из частного собрания известнейшей собирательницы кутюра Чечилии Маттеуччи Лаварини, демонстрирующие модные тенденции эпох, в которые развивалась история дома Bvlgari. Сценография выставки обыгрывает идею «коридора времени»: в каждой серии инсталляций за входной аркой посетителей встречают манекены в нарядах разных эпох. Каталог экспозиции опубликован издательством Rizzoli и будет доступен в крупнейших книжных магазинах мира.

Париж

«Деревья»

12 июля — 10 ноября

Франсис Алле, «Моаби, байлонелла токсисперма», Габон, 2012 год Фото: предоставлено Cartier

Кураторы парижского Fondation Cartier pour l’art contemporain решили объединить художников, ботаников и философов, исследующих красоту и биологическое разнообразие деревьев, которые сегодня, как известно, подвергаются масштабным вырубкам. Научные изыскания и идеи последних лет, позволяющие взглянуть на древнейших обитателей нашей планеты по-новому, стали центром экспозиции «Деревья». Вопросы экологии и отношений человека с природой — постоянная тема выставочной программы фонда Cartier. Так, в 2016 году здесь показывали экспозицию Animal Orchestra, посвященную царству животных, а в 2003-м — «Яномамо: дух леса».

Салим Карами, без названия, 2009 год Фото: предоставлено Cartier

Рисунки, картины, фотографии, фильмы и инсталляции художников из Латинской Америки, Европы, США, Ирана и нескольких мест обитания коренных народностей Америки собраны куратором антропологом Брюсом Альбертом. Одна из интересных теорий, представленных на выставке в виде аудиоинсталляции пионера нейробиологии Стефано Манкузо,— предположение о наличии у деревьев своего рода интеллекта. Предположение это, согласитесь, особенно важно, если учесть, что в биомассе Земли деревья занимают 82,5%, тогда как человек — лишь 0,01%.

Шанхай

«Видение и виртуозность»

23 сентября — 10 ноября

Витрина Tiffany & Co. 2012 года, воспроизведенная на выставке «Видение и виртуозность» Фото: предоставлено Tiffany & Co

В Китае открывается выставка «Видение и виртуозность», посвященная 180-летней истории ювелирного дома Tiffany & Co. Экспозиция, задуманная как путешествие во времени, ставит целью исследовать основные коды бренда. «Название выставки содержит отсыл к двум ценностям — видению и виртуозности,— которые составляют фундамент компании с момента ее основания Чарльзом Льюисом Тиффани в 1837 году в Нью-Йорке,— говорит Алессандро Больоло, президент Tiffany & Co.— Эта выставка — ода безупречному мастерству и новаторскому дизайну, квинтэссенция всего лучшего, что есть в бренде».

Инсталляции в здании фонда «Фосун» (Fosun Foundation Shanghai) создаются таким образом, чтобы помочь посетителю перенестись в воображаемый мир Tiffany & Co., словно погружая его внутрь знаменитой голубой коробочки и предлагая разделить самые важные моменты в истории компании. Украшения выставляются на стенде, имитирующем одну из знаменитых витрин марки, каждый год оформляемых по-новому. Многие витрины на выставке повторяют сюжеты, придуманные Джином Муром, одним из легендарных арт-директоров Tiffany & Co.

Вся экспозиция условно будет поделена на шесть тем, центральная — голубой оттенок Tiffany, цвет воображения, вдохновения и некоторых из самых ярких и необычных произведений бренда с сапфирами, аквамаринами, лунными камнями, танзанитами, голубыми бриллиантами. Кроме того, кураторы стремятся раскрыть роль бренда в кинематографе, музыке и литературе. Особый акцент предсказуемо будет сделан на фильме «Завтрак у Тиффани» — с помощью таких артефактов, как оригинальный сценарий с личными пометками Одри Хепберн. Значимой темой окажется роль украшений бренда в величайших историях любви, особенно кольца Tiffany Setting. Наконец, в зале будут представлены абсолютно все каталоги Blue Book — от самого первого 1845 года до современных с работами дизайнеров Жана Шлюмберже и Эльзы Перетти. Кульминацией выставки, несомненно, станет желтый бриллиант Tiffany Diamond оттенка fancy yellow весом 128,54 карата, вставленный в колье, в котором певица Леди Гага в этом году появилась на церемонии вручения премии «Оскар».

Выставка предоставляет ювелирному дому возможность сказать самое важное о своей истории. Например, рассказать о том, что именно Tiffany & Co. установили стандарт для стерлингового серебра в США и что в результате появления помолвочного кольца с одним бриллиантом Tiffany Setting ювелирные украшения стали ближе и доступнее большему количеству людей, а не только верхушке общества. О том, что Tiffany & Co. принадлежит слава открытия танзанитов в 1967 году, и о том, что Чарльз Льюис Тиффани был первым, кто предложил информировать клиентов о новинках компании с помощью ежегодного каталога, рассылаемого по почте, знаменитого Blue Book. В конце концов, о том, что к моменту съемок фильма «Завтрак у Тиффани» название компании уже стало синонимом роскоши и легкого, беззаботного и прекрасного образа жизни. Именно поэтому оно было вынесено в заглавие новеллы Трумена Капоте — собственно, эту идею и был призван увековечить фильм с участием несравненной Одри Хепберн.

Екатерина Зиборова