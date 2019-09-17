Философия памяти

Все существующие сегодня ювелирные и часовые компании можно условно разделить на две принципиально разные группы: те, у которых дата основания начинается с цифр 18, и все остальные. Разница — в наличии или отсутствии грандиозного исторического архива. Если его нет, дизайнеры и инженеры творят, что называется, с чистого листа. Если есть, то в каждой новинке следует искать предшественников, изучая более чем вековую историю бренда. Мануфактура Audemars Piguet была основана в 1875 году, и ее новые Millenary Philosophique строились на воспоминаниях.

Как и во многих хрестоматийных историях успеха больших компаний, все начиналось с удачного преодоления неожиданно возникшего препятствия. Когда в 1969 году японская Seiko представила первые кварцевые часы, швейцарские часовщики, скованные давними традициями механического производства, не смогли оперативно переключиться на новый компактный и недорогой формат, и в 1970-м грянул кварцевый кризис. Количество выпускаемых в Швейцарии часов с 1970 по 1991 год сократилось втрое, и мануфактуры были вынуждены искать выход из сложившейся ситуации. Чтобы выжить, многие объединились в группы, но Audemars Piguet пошла другим путем.

В 1972 году марка представила коллекцию Royal Oak, перевернувшую представление о швейцарских часах. Сделанные из стали, часы позиционировались как спортивные и при этом как предмет роскоши: стоили они существенно дороже всех прочих золотых часов на рынке. Потребовалось три года, чтобы продать всего 1000 экземпляров, но они спасли компанию: сегодня Audemars Piguet — одна из немногих независимых мануфактур, по-прежнему принадлежащих потомкам семьи основателей.

Своим появлением модель Philosophique в 1982 году также обязана кварцевому кризису. Часы, напоминающие первые устройства для измерения времени, которые до начала XVIII века снабжались всего одной стрелкой для упрощения передачи энергии, были созданы словно в противовес массовому спросу на дешевые модели, отличавшиеся секундной точностью. Мануфактура Audemars Piguet предлагала философски взглянуть на время как на категорию вне гонки за точность и на часы как на статусный аксессуар, имеющий большое эмоциональное значение. Сегодня компания решила вернуться именно к этой странице своего прошлого. Генеральный директор бренда Франсуа-Анри Беннамиас так объясняет выбор Philosophique: «В Audemars Piguet мы всегда выстраивали собственный курс, следуя своим твердым убеждениям и давая начало независимым трендам даже в кризис. Мы продолжаем данную линию в новой модели Millenary Philosophique. Эти часы дарят передышку от бешеной гонки нашего мира, приглашая жить в собственном ритме».

Но если Philosophique 1980-х годов были заключены в круглый золотой корпус, новинка 2019-го получила обрамление в виде овального корпуса модели Millenary, еще одной вехи в истории бренда. Первые Millenary появились в 1995 году, и их дизайн — вытянутый по горизонтали овальный корпус со смещенным от центра циферблатом и открытым взгляду механизмом с ручным заводом — был навеян историческими часами 1950-х годов из музея Audemars Piguet. Несмотря на первоначальные скептические отзывы часовых коллекционеров, мануфактура продолжила развивать коллекцию: ушки корпуса и цифры стали крупнее, циферблат — более асимметричным. Изначально коллекция создавалась для мужчин, но в 1998-м появились первые женские модели, а с 2015 года она и вовсе стала исключительно женской. И со временем Millenary заняли почетное место среди самых узнаваемых часов Audemars Piguet.

Теперь, разобравшись с двумя главными обозначениями в названии новой модели, переходим к третьему, Frosted Gold. Речь идет о старинной флорентийской технике, когда пневматический инструмент с алмазным наконечником делает множество ударов по золоту в хаотичном порядке, образуя испещренную мелкими выбоинами шероховатую поверхность, поблескивающую так, словно она инкрустирована драгоценными камнями. В словарь Audemars Piguet флорентийскую технику привнесла в 2016 году ювелирный дизайнер Каролина Буччи.

В корпусе двух новых моделей Millenary Frosted Gold Philosophique диаметром 39,5 x 35,4 мм сочетаются отполированные и обработанные во флорентийской технике поверхности из белого или розового золота. Прозрачная задняя крышка из сапфирового стекла позволяет любоваться ротором, цветные поверхности которого повторяют коричневые или синие оттенки циферблата, декорированного в технике, имитирующей ковку металла. Но больше, чем цветовые параллели с лицевой стороной часов, в глаза бросаются искусно выполненные гербы и монограмма AP. Гербы принадлежат двум семьям часовщиков: слева Audemars — с птицей, тремя звездами и сторожевой башней с флагом, справа Piguet — с лошадью, копьем и тремя звездами.

Модели снабжены новым автоматическим калибром 3140, спроектированным по образу и подобию знаменитого 3120, сердца многих моделей Royal Oak и Royal Oak Offshore. Как и 3120, 3140 полностью производится силами Audemars Piguet и узнается по мостам, украшенным узором Cotes de Geneve, и тому самому золотому ротору с гербами. Только 3140 представляет собой запатентованный механизм, направляющий стрелку по эллиптической траектории: часовое колесо точно совмещено с прозрачным диском на циферблате, на котором установлена единственная стрелка, которая движется по четко очерченному эллиптическому контуру, повторяющему вытянутую форму корпуса.

Millenary Frosted Gold Philosophique только кажутся простыми, на самом деле каждая их деталь скрывает подробности той или иной главы из истории Audemars Piguet, о которых их владелица может при случае завести разговор со сведущим в вопросе собеседником. На практике это означает добавленную стоимость в виде эмоциональной составляющей. А именно она в свое время и стала основой независимости и коммерческого успеха Audemars Piguet.

Екатерина Зиборова