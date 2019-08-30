Силуанов допускает снижение ключевой ставки ЦБ из-за замедления инфляции

Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов ожидает уменьшение ключевой ставки Центробанка из-за снижения уровня инфляции. «Снижается инфляция, и мы ожидаем более низких темпов инфляции в текущем и следующем годах, чем мы планировали, соответственно, у ЦБ будут все основания снижать ключевую ставку»,— сказал господин Силуанов после совещания по реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» (цитата по «Интерфаксу»).

В июне Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — с 7,5% до 7,25% годовых. Понижение ставки произошло второй раз за год. Регулятор допускает еще одно снижение ключевой ставки на ближайшем совете директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике в первой половине 2020 года.

Заседание ЦБ по ставке пройдет 6 сентября. Во время него банк также обнародует свой макропрогноз.

О том, как ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать, читайте в публикации “Ъ”.