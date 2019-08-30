В выходные в Петербурге поменяется график разводки мостов

В связи с проводкой по Неве в морской порт «Большой порт Санкт-Петербург» океанографического исследовательского судна «Академик Агеев» проекта 16450 в график разводки петербургских мостов вносятся изменения.

В частности, как сообщили СПб ГБУ «Мостотрест», в ночь с 30 на 31 августа мост Александра Невского разведут с 02:20 до 05:35, а Большеохтинский мост — с 02:00 до 05:25.

Кроме этого, в ночь с 31 августа на 1 сентября изменение графика разводки коснется и других переправ: Литейный мост будет недоступен для автомобилистов с 01:40 до 05:10, Троицкий — с 01:20 до 05:15, Дворцовый — с 01:10 до 02:45 и с 03:10 до 05:20, Благовещенский — с 01:25 до 02:40 и с 03:10 до 05:25.

Все остальные мосты в эту ночь будут разводиться по графику.