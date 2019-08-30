Титов попросил Генпрокуратуру не добиваться ареста нового фигуранта «лондонского списка»

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил Генпрокуратуру РФ не арестовывать 55-го фигуранта «лондонского списка» Александра Аравского, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу бизнес-омбудсмена. Сейчас бизнесмен находится в Израиле. Он готов добровольно явиться в следственные органы РФ для объективного расследования.

С 2003 по 2018 год Александр Аравский возглавлял колхоз «Племенное» в Смоленской области, который регулярно получал государственные субсидии. В 2018 году там заметили неверные кадастровые номера участков, на которые выделялись субсидии, и обратились к властям с просьбой исправить. В это время господин Аравский был в Израиле на лечении. Через два месяца в отношении колхоза возбудили уголовное дело, были изъяты документы, работа предприятия остановилась. «Самого Аравского объявили в розыск, хотя он не скрывался и обозначил следствию свое местонахождение»,— рассказали в пресс-службе. После бизнесмен обратился к Борису Титову. По его словам, он вернул якобы незаконно полученные колхозом субсидии до предъявления ему обвинения.

В феврале 2018 года омбудсмен представил список предпринимателей, скрывающихся в Великобритании от российского правосудия и пожелавших вернуться на родину. В первой версии списка было около 20 фигурантов. Генпрокуратура изучила дела всех упомянутых в перечне. Некоторые из них были сняты с розыска, а некоторым дали возможность вернуться в Россию, не опасаясь возможного ареста.

Как Борис Титов обсудил с Владимиром Путиным права бизнесменов — читайте в материале “Ъ” «Уполномоченный по правам омбудсмена».